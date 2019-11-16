«Манчестер Сити» интересуется защитниками «Лестера» Эвансом и Сеюнджу

«Манчестер Сити» хочет подписать сразу двух защитников «Лестера» Джонни Эванса и Джаглара Сеюнджу.
По информации Sky Sports, манкунианский клуб рассчитывает усилить центр обороны во время зимнего трансферного окна.
Ранее сообщалось, что «Сити» готов потратить в январе более 100 миллионов фунтов на новых футболистов.
- В текущем сезоне 31-летний Эванс сыграл 15 матчей в составе «Лестера» и сделал один ассист. Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
- 23-летний Сеюнджу провел 13 игр, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
Источник: Sky Sports