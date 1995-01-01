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    «Манчестер Сити» интересуется защитниками «Лестера» Эвансом и Сеюнджу

    «Манчестер Сити» хочет подписать сразу двух защитников «Лестера» Джонни Эванса и Джаглара Сеюнджу.

    По информации Sky Sports, манкунианский клуб рассчитывает усилить центр обороны во время зимнего трансферного окна.

    Ранее сообщалось, что «Сити» готов потратить в январе более 100 миллионов фунтов на новых футболистов.

    • В текущем сезоне 31-летний Эванс сыграл 15 матчей в составе «Лестера» и сделал один ассист. Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
    • 23-летний Сеюнджу провел 13 игр, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

    Источник: Sky Sports

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