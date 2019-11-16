«Манчестер Сити» интересуется защитниками «Лестера» Эвансом и Сеюнджу

«Манчестер Сити» хочет подписать сразу двух защитников «Лестера» Джонни Эванса и Джаглара Сеюнджу.

По информации Sky Sports, манкунианский клуб рассчитывает усилить центр обороны во время зимнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что «Сити» готов потратить в январе более 100 миллионов фунтов на новых футболистов.