Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Манчестер Сити» интересуется защитниками «Лестера» Эвансом и Сеюнджу

«Манчестер Сити» интересуется защитниками «Лестера» Эвансом и Сеюнджу

16 ноября 2019, 09:59
2

«Манчестер Сити» хочет подписать сразу двух защитников «Лестера» Джонни Эванса и Джаглара Сеюнджу.

По информации Sky Sports, манкунианский клуб рассчитывает усилить центр обороны во время зимнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что «Сити» готов потратить в январе более 100 миллионов фунтов на новых футболистов.

  • В текущем сезоне 31-летний Эванс сыграл 15 матчей в составе «Лестера» и сделал один ассист. Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
  • 23-летний Сеюнджу провел 13 игр, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Лестер Эванс Джонни Сеюнджу Джаглар
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cules2013
1573890507
Лестер не бедный клуб, сейчас у него явный подъём и продавать основную пару ЦЗ - пффф... Думаю, что вообще никого из основы зимой Лестер не продаст. Им не нужны деньги и усиление конкурентов в борьбе за топ-6. В своё время Мареза не отпускали до последнего, хотя за него кучу денег предлагали.
Ответить
Milaninho
1573895068
Задолбал эти денежные мешки. Только появляется интересная команда типа Лестера, Аякса или Зальцбурга так им не дают сезон поиграть. Тут же появляются всякие Сити, Реалы и Ювентусы и начинают дербанить команды. Какой-то гадкий в этом смысле футбол стал. Конечно и раньше так же было, но не в таких масштабах
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+