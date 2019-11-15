Агент Комличенко – о Петржеле: «Никому не нужный пенсионер, который срывает злость на окружающих»

Виктор Коларж, агент нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко, отреагировал на заявление бывшего тренера «Зенита» Властимила Петржелы о его клиенте.

«Властимил Петржела – это престарелый пенсионер. Не востребованный и никому не нужный. Поэтому нет ничего удивительного в том, что человек срывает свою злость на окружающих. А что касается Комличенко, то за него говорят не оценки Петржелы, а голы, которые он не первый год десятками забивает в Чехии», – сказал агент.