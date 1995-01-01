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    Агент Комличенко – о Петржеле: «Никому не нужный пенсионер, который срывает злость на окружающих»

    Виктор Коларж, агент нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко, отреагировал на заявление бывшего тренера «Зенита» Властимила Петржелы о его клиенте.

    «Властимил Петржела – это престарелый пенсионер. Не востребованный и никому не нужный. Поэтому нет ничего удивительного в том, что человек срывает свою злость на окружающих. А что касается Комличенко, то за него говорят не оценки Петржелы, а голы, которые он не первый год десятками забивает в Чехии», – сказал агент.

    • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
    • В составе «Млады Болеслав» форвард забил 45 голов в 71 матче.
    • Петржела возглавлял «Зенит» с 2003 по 2006 год.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1011

      Niko 40 минут назад

      Колян нафиг тебе нужна эта перепалка? Молодой, а ума как у пенсионера.

      0
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      Рейтинг: +657

      Давид59 50 минут назад

      Что-то давненько о Петржеле ничего не слышно. Вот и напомнил о себе

      0
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      Рейтинг: +12560

      bset 1 час назад

      И, судя по интервью Савина, еще и отличный мужик. А на пенсии только тявкать остается.

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