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  • Агент Комличенко – о Петржеле: «Никому не нужный пенсионер, который срывает злость на окружающих»

Агент Комличенко – о Петржеле: «Никому не нужный пенсионер, который срывает злость на окружающих»

15 ноября 2019, 14:14
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Виктор Коларж, агент нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко, отреагировал на заявление бывшего тренера «Зенита» Властимила Петржелы о его клиенте.

«Властимил Петржела – это престарелый пенсионер. Не востребованный и никому не нужный. Поэтому нет ничего удивительного в том, что человек срывает свою злость на окружающих. А что касается Комличенко, то за него говорят не оценки Петржелы, а голы, которые он не первый год десятками забивает в Чехии», – сказал агент.

  • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
  • В составе «Млады Болеслав» форвард забил 45 голов в 71 матче.
  • Петржела возглавлял «Зенит» с 2003 по 2006 год.

Источник: «Чемпионат»
Чехия. Синот Лига Россия Млада Болеслав Комличенко Николай Петржела Властимил
Комментарии (3)
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bset
1573817475
И, судя по интервью Савина, еще и отличный мужик. А на пенсии только тявкать остается.
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Давид59
1573820636
Что-то давненько о Петржеле ничего не слышно. Вот и напомнил о себе
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Niko
1573821285
Колян нафиг тебе нужна эта перепалка? Молодой, а ума как у пенсионера.
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