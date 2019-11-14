Алдонин: «В России система VAR, кажется, ещe больше запутывает рефери»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о проблеме судейства в российской Премьер-лиге.
«Хотелось бы, чтобы судейство качественно улучшалось, потому что непоследовательные ошибки вызывают много вопросов. С учeтом того, что нам помогает система VAR, кажется, что она ещe больше запутывает рефери. Поэтому всe дело в квалификации», – сказал Алдонин.
- В первой части сезона система VAR используется в РПЛ в одном-двух матчах каждого тура.
- Глава департамента судейства РФС Александр Егоров может уйти в отставку в конце года.
Источник: RT