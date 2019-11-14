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  • Алдонин: «В России система VAR, кажется, ещe больше запутывает рефери»

Алдонин: «В России система VAR, кажется, ещe больше запутывает рефери»

14 ноября 2019, 11:51
10

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о проблеме судейства в российской Премьер-лиге.

«Хотелось бы, чтобы судейство качественно улучшалось, потому что непоследовательные ошибки вызывают много вопросов. С учeтом того, что нам помогает система VAR, кажется, что она ещe больше запутывает рефери. Поэтому всe дело в квалификации», – сказал Алдонин.

  • В первой части сезона система VAR используется в РПЛ в одном-двух матчах каждого тура.
  • Глава департамента судейства РФС Александр Егоров может уйти в отставку в конце года.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Алдонин Евгений
Комментарии (10)
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mihail200606
1573722693
Ну вот такие они у нас чувствительны.. Им в голове калькулятор мешает, когда они на вар смотрят.. Чтоб в убытке не оказаться..
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Ушат Помоев
1573722763
да что толку от этого var...
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bset
1573723581
Да ладно тебе, они далеко не глупые, систему освоить эту не сложно. Скорее просто цели у них соответствующие, отсюда нужные решения. А запутывать она стала, потому что нужно думать, как бы нужный результат команде помогать сделать при том, что теперь даже повторы нужно обманывать.
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alex1951
1573724194
А быть в нужное время,в нужном месте и судить справедливо - это архисложно? Или я глупость сморозил?))))
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general.lizyukov
1573729220
Может, её начать использовать? А не для галочки ставить?
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Давид59
1573729536
ВАР действительно помогает при вне игры и пересечении линии ворот. А все эти умышленные или не умышленные руки или тянет ли нарушение на красную - всё это очень субъективно.
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Горкин Блеванов
1573734598
Дык говорили вам остолопам что не будет она работать, и не только в России, но вас было не остановить
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vladimir-7
1573742717
VAR преследует одни цели, заключающиеся в помощи объективным судьям, а у судей на поле и обслуживающих VAR совсем другие цели, направленные на выигрыш нужной РФС команды любыми способами.
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