Алдонин: «В России система VAR, кажется, ещe больше запутывает рефери»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о проблеме судейства в российской Премьер-лиге.

«Хотелось бы, чтобы судейство качественно улучшалось, потому что непоследовательные ошибки вызывают много вопросов. С учeтом того, что нам помогает система VAR, кажется, что она ещe больше запутывает рефери. Поэтому всe дело в квалификации», – сказал Алдонин.