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    Алдонин: «В России система VAR, кажется, ещe больше запутывает рефери»

    Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о проблеме судейства в российской Премьер-лиге.

    «Хотелось бы, чтобы судейство качественно улучшалось, потому что непоследовательные ошибки вызывают много вопросов. С учeтом того, что нам помогает система VAR, кажется, что она ещe больше запутывает рефери. Поэтому всe дело в квалификации», – сказал Алдонин.

    • В первой части сезона система VAR используется в РПЛ в одном-двух матчах каждого тура.
    • Глава департамента судейства РФС Александр Егоров может уйти в отставку в конце года.

    Источник: RT

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7636

      alex1951 25 минут назад

      А быть в нужное время,в нужном месте и судить справедливо - это архисложно?
      Или я глупость сморозил?))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12528

      bset 36 минут назад

      Да ладно тебе, они далеко не глупые, систему освоить эту не сложно. Скорее просто цели у них соответствующие, отсюда нужные решения. А запутывать она стала, потому что нужно думать, как бы нужный результат команде помогать сделать при том, что теперь даже повторы нужно обманывать.

      0
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      Рейтинг: +92

      Ушат Помоев 49 минут назад

      да что толку от этого var...

      1
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      Рейтинг: +6170

      mihail200606 50 минут назад

      Ну вот такие они у нас чувствительны.. Им в голове калькулятор мешает, когда они на вар смотрят.. Чтоб в убытке не оказаться..

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