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Отбор Евро-2020 (U-19). Россия сыграла вничью с Косово

13 ноября 2019, 19:18
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В матче первого этапа отборочного турнира Евро-2020 (U-19) сборная России на своем поле не сумела одолеть Косово.

Команды обменялись голами в начале игры, тем самым установив окончательной счет уже на 12-й минуте. У россиян отличился полузащитник Игорь Школик.

Россия U-19 – Косово U-19 – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Алиу, 11; 1:1 – Школик, 12.

Россия U-19: Будачев, Вахания, Агапов, Прохин, Владимиров (Быковский, 70), Севикян (Герчиков, 70), Бакалюк (Макаров, 76), Литвинов, Школик (Петров, 76), Оганесян, Данилин (Косарев, 56).

Косово U-19: Терзиу, Салиху, Плана, Садриу, Бутучи, Алиу (Туша, 60), Красничи (Бериша, 79), Халабаку, Зюба (Морина, 90), Прапаштица, Асани (Шабани, 90+1).

Предупреждения: Петров, 85 – Садриу, 90+3.

Источник: «Бомбардир»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Косово
Комментарии (1)
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anri1703
1573730551
что то молодежки между собой играют и политика не мешает
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