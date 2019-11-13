Отбор Евро-2020 (U-19). Россия сыграла вничью с Косово

В матче первого этапа отборочного турнира Евро-2020 (U-19) сборная России на своем поле не сумела одолеть Косово.

Команды обменялись голами в начале игры, тем самым установив окончательной счет уже на 12-й минуте. У россиян отличился полузащитник Игорь Школик.

Россия U-19 – Косово U-19 – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Алиу, 11; 1:1 – Школик, 12.

Россия U-19: Будачев, Вахания, Агапов, Прохин, Владимиров (Быковский, 70), Севикян (Герчиков, 70), Бакалюк (Макаров, 76), Литвинов, Школик (Петров, 76), Оганесян, Данилин (Косарев, 56).

Косово U-19: Терзиу, Салиху, Плана, Садриу, Бутучи, Алиу (Туша, 60), Красничи (Бериша, 79), Халабаку, Зюба (Морина, 90), Прапаштица, Асани (Шабани, 90+1).

Предупреждения: Петров, 85 – Садриу, 90+3.