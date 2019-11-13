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    «Кто там в 11 утра в нокаут не падал еще?» Дзюба отреагировал на слово «дурак»

    Стало известно, что сказал форвард сборной России Артем Дзюба после того, как его назвали дураком.

    На тренировке к футболисту подошел корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Ганичев, который в шутку сказал «Дзюба – дурак».

    «Кто там в 11 утра в нокаут не падал еще?» – пошутил нападающий.

    В понедельник в ходе тренировки дети, наблюдающие за футболистами, призывали их подойти к трибуне. Юные болельщики скандировали фамилию форварда и капитана россиян. «Дзюба! Сюда иди, дурак!» – крикнул один из зрителей.

    text

    Публикация от text (@matchtv_channel)

    «Дзюба! Сюда иди, дурак!» На открытой тренировке юные болельщики скандировали фамилию капитана сборной России

    Источник: инстаграм «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +21573

      gol_kak_sokol 11 минут назад

      Дураки раскручивают эту тему за неимением нормального контента.

      0
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      Рейтинг: +85

      Ушат Помоев 13 минут назад

      Ну дерево точно не падало даже в шесть утра)

      -1
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