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  • «Кто там в 11 утра в нокаут не падал еще?» Дзюба отреагировал на слово «дурак»

«Кто там в 11 утра в нокаут не падал еще?» Дзюба отреагировал на слово «дурак»

13 ноября 2019, 16:21
9

Стало известно, что сказал форвард сборной России Артем Дзюба после того, как его назвали дураком.

На тренировке к футболисту подошел корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Ганичев, который в шутку сказал «Дзюба – дурак».

«Кто там в 11 утра в нокаут не падал еще?» – пошутил нападающий.

В понедельник в ходе тренировки дети, наблюдающие за футболистами, призывали их подойти к трибуне. Юные болельщики скандировали фамилию форварда и капитана россиян. «Дзюба! Сюда иди, дурак!» – крикнул один из зрителей.

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Публикация от text (@matchtv_channel)

«Дзюба! Сюда иди, дурак!» На открытой тренировке юные болельщики скандировали фамилию капитана сборной России

Источник: инстаграм «Матч ТВ»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Дзюба Артем
Комментарии (9)
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Ушат Помоев
1573651844
Ну дерево точно не падало даже в шесть утра)
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vitvik
1573653718
Стулом бы отоварить этого журналиста!
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Axe111
1573662385
Пфф шутки от олуха лол
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Черкизовский Кот
1573664200
"Дядя Петя, ты дурак?"
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Derzkiy1
1573667350
Ну и тупица
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Мага 13
1573670319
посмотрел бы я как он Кокорина или Мамаева дураками назвал))
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Slon1
1573676959
Тот случай, когда журналисты от детей не далеко ушли...
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anri1703
1573730475
вот это новость , больше писать не о чем или Дзюба главная звезда теперь ?
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Mamukan
1573791976
Раньше в русских народных сказках, был персонаж "Иван-Дурак". В современной российской действительности, появился новый дзюба-дурак.
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