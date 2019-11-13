«Кто там в 11 утра в нокаут не падал еще?» Дзюба отреагировал на слово «дурак»

Стало известно, что сказал форвард сборной России Артем Дзюба после того, как его назвали дураком.
На тренировке к футболисту подошел корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Ганичев, который в шутку сказал «Дзюба – дурак».
«Кто там в 11 утра в нокаут не падал еще?» – пошутил нападающий.
В понедельник в ходе тренировки дети, наблюдающие за футболистами, призывали их подойти к трибуне. Юные болельщики скандировали фамилию форварда и капитана россиян. «Дзюба! Сюда иди, дурак!» – крикнул один из зрителей.
«Дзюба! Сюда иди, дурак!» На открытой тренировке юные болельщики скандировали фамилию капитана сборной России
Источник: инстаграм «Матч ТВ»