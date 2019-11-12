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  • Жоау Мариу – о своей травме: «Я вернусь сильнее. Спасибо за силу!»

Жоау Мариу – о своей травме: «Я вернусь сильнее. Спасибо за силу!»

12 ноября 2019, 17:43
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Полузащитник «Локомотива» и сборной Португалии Жоау Мариу на русском языке прокомментировал информацию о своей травме.

«Травма в последней игре заставляет меня стоять неподвижно дольше, чем хотелось бы. Я вернусь сильнее. Спасибо за силу!», – написал португалец в своем твиттере.

  • 14 ноября Португалия примет Литву, а 17 ноября в гостях сыграет с Люксембургом.
  • В текущем сезоне Мариу провел за «Локомотив» 12 матчей, забил один гол и сделал пять ассистов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Жоау Мариу получил травму. Он не сыграет за сборную Португалии в ноябрьских матчах

Источник: твиттер Жоау Мариу
Отбор ЧЕ-2020 Локомотив Португалия Мариу Жоау
Комментарии (1)
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Chesn0k
1573576595
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