Жоау Мариу – о своей травме: «Я вернусь сильнее. Спасибо за силу!»

Полузащитник «Локомотива» и сборной Португалии Жоау Мариу на русском языке прокомментировал информацию о своей травме.

«Травма в последней игре заставляет меня стоять неподвижно дольше, чем хотелось бы. Я вернусь сильнее. Спасибо за силу!», – написал португалец в своем твиттере.

14 ноября Португалия примет Литву, а 17 ноября в гостях сыграет с Люксембургом.

В текущем сезоне Мариу провел за «Локомотив» 12 матчей, забил один гол и сделал пять ассистов.

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Жоау Мариу получил травму. Он не сыграет за сборную Португалии в ноябрьских матчах