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    Жоау Мариу – о своей травме: «Я вернусь сильнее. Спасибо за силу!»

    Полузащитник «Локомотива» и сборной Португалии Жоау Мариу на русском языке прокомментировал информацию о своей травме.

    «Травма в последней игре заставляет меня стоять неподвижно дольше, чем хотелось бы. Я вернусь сильнее. Спасибо за силу!», – написал португалец в своем твиттере.

    • 14 ноября Португалия примет Литву, а 17 ноября в гостях сыграет с Люксембургом.
    • В текущем сезоне Мариу провел за «Локомотив» 12 матчей, забил один гол и сделал пять ассистов.

    Жоау Мариу получил травму. Он не сыграет за сборную Португалии в ноябрьских матчах

    Источник: твиттер Жоау Мариу

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    Сегодня, 17:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7766

      parevg 24 минуты назад

      Возвращайся поскорее, в Локо и так играть некому, а тут еще эта травма...

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