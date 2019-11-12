Евсеев: «Конечно, «Уфа» старается залезть в еврокубки»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о задачах команды на сезон-2019/20.

«Мы на земле живем, имею ввиду в «Уфе». Реально оцениваем свои возможности. Конечно, мы стараемся залезть в еврокубки. Конечно, аппетит приходит во время игры. Есть такая планка. Реально живем и оцениваем возможности. Живем сегодняшним днем, ближайшая игра – главная», – сказал Евсеев.

«Уфа» набрала 18 очков в 16 стартовых турах РПЛ.

В турнирной таблице чемпионата команда занимает десятое место.

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