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Евсеев: «Конечно, «Уфа» старается залезть в еврокубки»

12 ноября 2019, 09:38
9

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о задачах команды на сезон-2019/20.

«Мы на земле живем, имею ввиду в «Уфе». Реально оцениваем свои возможности. Конечно, мы стараемся залезть в еврокубки. Конечно, аппетит приходит во время игры. Есть такая планка. Реально живем и оцениваем возможности. Живем сегодняшним днем, ближайшая игра – главная», – сказал Евсеев.

  • «Уфа» набрала 18 очков в 16 стартовых турах РПЛ.
  • В турнирной таблице чемпионата команда занимает десятое место.

Евсеев: «Правильно Гончаренко сказал – судьям надо попроще лицо сделать»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Евсеев Вадим
Комментарии (9)
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Garrincha58
1573542185
зачем?????
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Decorhome
1573543377
Молодцы
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Decorhome
1573543455
Крепкий середняк
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Я - легенда
1573544313
Ну, так-то Уфа в прошлом году уже залезала в Лигу Европы - и вполне годно себя проявила, споткнувшись только на третьем сопернике в квалификации - Рейнджерс. Но в этом году трудно будет залезть. Кубок России от Уфы в этом году уже ушёл, а в верхушке таблицы РПЛ конкуренция ожесточённая.
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Серж 69
1573547786
Старайтесь,залезайте,опыт есть уже.По крайней мере,бороться точно будут там,не то что Арсенал,проигравший "могучему" Нефтчи.Перед болельщиками своими,уверен,постараются,не ударят в грязь лицом.А Арсенал вот пролез в еврокубки,да и вылетел сразу,как ядро от пушки,не стыдно?И зачем вообще туда пёрлись?
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Plyash
1573548378
Может быть,не залесть в еврокубки, а влесть(взграмаздиться) на кубок? Так очко можно порвать.
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vladimir-7
1573552805
Если спартак проиграет Ростову на Кубок России, то никто мечтать о ЛЕ с 6-го места РПЛ пока не может.
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