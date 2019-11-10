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АПЛ. «Манчестер Юнайтед» дома победил «Брайтон», «Вулверхэмптон» – «Астон Виллу»

10 ноября 2019, 18:56
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«Манчестер Юнайтед» в 12-м туре чемпионата Англии дома обыграл «Брайтон», который в прошлом сезоне вел борьбу за выживание. Команда Уле-Гуннара Сульшера по-прежнему идет вне зоны еврокубков.

В другой встрече «Вулверхэмптон» оказался сильнее выходца из Чемпионшипа. Команда Нуну Эшпириту Санту имеет столько же очков, сколько и «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

Манчестер Юнайтед – Брайтон – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Перейра, 17; 2:0 – Проппер, 19 (в свои ворота); 2:1 – Данк, 64; 3:1 – Рэшфорд, 66.

Вулверхэмптон – Астон Вилла – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Невеш, 41; 2:0 – Хименес, 84; 2:1 – Трезеге, 90+2.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Брайтон Вулверхэмптон Астон Вилла
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