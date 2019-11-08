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Айртон: «Первый год в «Спартаке» получился непростым»

8 ноября 2019, 14:47
5

Защитник «Спартака» Айртон Лукас подвeл итоги первого года в московском клубе.

– В декабре исполнится год с того дня, как вы стали игроком «Спартака». Как оцените это время?

– Год получился непростым. Тяжело менять команду, особенно когда уезжаешь на другой континент. Хочу поблагодарить «Спартак» за доверие: у меня есть постоянная практика, я провел на поле почти все игры. Это очень важно.

Начало нынешнего сезона нам явно не удалось. Но с приходом нового главного тренера мы на верном пути. Даже несмотря на поражение от «Арсенала» в последнем матче. До этого мы сыграли вничью, а потом одержали две победы, пропустив в трех матчах только один мяч. Это уже хороший показатель!

– Довольны ли тем, как удалось прибавить в игровом плане?

– Понимаю, что должен улучшать свои навыки в обороне. Пока у меня не все и не всегда получается, но я чувствую, что прогресс есть.

  • «Спартак» купил Айртона 17 декабря 2018 года.
  • Сумма сделки составила 7 миллионов евро.
  • В составе московской команды бразилец сыграл 34 матча и сделал четыре результативные передачи.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Айртон
Комментарии (5)
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АртурZaСМ
1573215514
Вот еще бы тебя заменить на более толкового и тогда вообще была бы песня...
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oyabun
1573219788
На поле Айртон более полезен в атаке нежели в обороне. Защитник из него не очень.
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DOCTOR PENALTY
1573220050
В Спартаке простых годов не будет, забудь об этом и работай. У тебя всё идёт хорошо.
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