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    Айртон: «Первый год в «Спартаке» получился непростым»

    Защитник «Спартака» Айртон Лукас подвeл итоги первого года в московском клубе.

    – В декабре исполнится год с того дня, как вы стали игроком «Спартака». Как оцените это время?

    – Год получился непростым. Тяжело менять команду, особенно когда уезжаешь на другой континент. Хочу поблагодарить «Спартак» за доверие: у меня есть постоянная практика, я провел на поле почти все игры. Это очень важно.

    Начало нынешнего сезона нам явно не удалось. Но с приходом нового главного тренера мы на верном пути. Даже несмотря на поражение от «Арсенала» в последнем матче. До этого мы сыграли вничью, а потом одержали две победы, пропустив в трех матчах только один мяч. Это уже хороший показатель!

    – Довольны ли тем, как удалось прибавить в игровом плане?

    – Понимаю, что должен улучшать свои навыки в обороне. Пока у меня не все и не всегда получается, но я чувствую, что прогресс есть.

    • «Спартак» купил Айртона 17 декабря 2018 года.
    • Сумма сделки составила 7 миллионов евро.
    • В составе московской команды бразилец сыграл 34 матча и сделал четыре результативные передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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