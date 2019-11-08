Айртон: «Первый год в «Спартаке» получился непростым»

Защитник «Спартака» Айртон Лукас подвeл итоги первого года в московском клубе.
– В декабре исполнится год с того дня, как вы стали игроком «Спартака». Как оцените это время?
– Год получился непростым. Тяжело менять команду, особенно когда уезжаешь на другой континент. Хочу поблагодарить «Спартак» за доверие: у меня есть постоянная практика, я провел на поле почти все игры. Это очень важно.
Начало нынешнего сезона нам явно не удалось. Но с приходом нового главного тренера мы на верном пути. Даже несмотря на поражение от «Арсенала» в последнем матче. До этого мы сыграли вничью, а потом одержали две победы, пропустив в трех матчах только один мяч. Это уже хороший показатель!
– Довольны ли тем, как удалось прибавить в игровом плане?
– Понимаю, что должен улучшать свои навыки в обороне. Пока у меня не все и не всегда получается, но я чувствую, что прогресс есть.
- «Спартак» купил Айртона 17 декабря 2018 года.
- Сумма сделки составила 7 миллионов евро.
- В составе московской команды бразилец сыграл 34 матча и сделал четыре результативные передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.