Фернандеш: «Лучше спросить у тренера, почему он решил меня заменить. Я в полном порядке»

Полузащитник «Краснодара» Мануэль Фернандеш прокомментировал победу над «Трабзонспором» (3:1).
О победе:
Сегодня был не лучший матч в нашем исполнении, но самое важное, что мы смогли заработать три очка. Сегодня у нас не всегда получалось идти в атаку и делать точные передачи. Если сравнивать этот матч с предыдущими играми, то в единоборствах мы сегодня выглядели очень неплохо. Я рад, что смог помочь команде, забив два мяча. Нам всегда есть куда расти. Конечно, мы должны анализировать наши матчи и улучшать качество нашей игры.
О замене:
«Что касается моей замены, это решение тренера. Физически я в полном порядке. Я еще не разговаривал с тренером, поэтому лучше спросить у него, почему он решил меня заменить. Главный тренер команды всегда делает замены исходя из того, что в итоге мы должны выиграть».
О «Локомотиве»:
Матч с «Локомотивом» будет очень важным. Конечно, нужно обязательно выигрывать. Я не могу сказать, что для меня это самый-самый важный матч. Когда ты говоришь, что тебе предстоит самый важный матч, то должен кому-то что-то доказать. «Локомотиву» мне доказывать нечего. Мне наоборот нужно доказывать все здесь, в «Краснодаре». Конечно, матч против прошлой команды всегда особенный. Я многого добился с «Локомотивом». Жду встречи со своими бывшими партнерами.
- Португалец забил второй гол и поучаствовал в первом.
- 2 сентября Фернандеш на правах свободного агента перешел в «Краснодар».
- Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год.