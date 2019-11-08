Фернандеш: «Лучше спросить у тренера, почему он решил меня заменить. Я в полном порядке»

Полузащитник «Краснодара» Мануэль Фернандеш прокомментировал победу над «Трабзонспором» (3:1).

О победе:

«Сегодня был не лучший матч в нашем исполнении, но самое важное, что мы смогли заработать три очка. Сегодня у нас не всегда получалось идти в атаку и делать точные передачи. Если сравнивать этот матч с предыдущими играми, то в единоборствах мы сегодня выглядели очень неплохо. Я рад, что смог помочь команде, забив два мяча. Нам всегда есть куда расти. Конечно, мы должны анализировать наши матчи и улучшать качество нашей игры».

О замене:

«Что касается моей замены, это решение тренера. Физически я в полном порядке. Я еще не разговаривал с тренером, поэтому лучше спросить у него, почему он решил меня заменить. Главный тренер команды всегда делает замены исходя из того, что в итоге мы должны выиграть».

О «Локомотиве»:

«Матч с «Локомотивом» будет очень важным. Конечно, нужно обязательно выигрывать. Я не могу сказать, что для меня это самый-самый важный матч. Когда ты говоришь, что тебе предстоит самый важный матч, то должен кому-то что-то доказать. «Локомотиву» мне доказывать нечего. Мне наоборот нужно доказывать все здесь, в «Краснодаре». Конечно, матч против прошлой команды всегда особенный. Я многого добился с «Локомотивом». Жду встречи со своими бывшими партнерами».