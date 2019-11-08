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  • Фернандеш: «Лучше спросить у тренера, почему он решил меня заменить. Я в полном порядке»

Фернандеш: «Лучше спросить у тренера, почему он решил меня заменить. Я в полном порядке»

8 ноября 2019, 08:24
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Полузащитник «Краснодара» Мануэль Фернандеш прокомментировал победу над «Трабзонспором» (3:1).

О победе:

«Сегодня был не лучший матч в нашем исполнении, но самое важное, что мы смогли заработать три очка. Сегодня у нас не всегда получалось идти в атаку и делать точные передачи. Если сравнивать этот матч с предыдущими играми, то в единоборствах мы сегодня выглядели очень неплохо. Я рад, что смог помочь команде, забив два мяча. Нам всегда есть куда расти. Конечно, мы должны анализировать наши матчи и улучшать качество нашей игры».

О замене:

«Что касается моей замены, это решение тренера. Физически я в полном порядке. Я еще не разговаривал с тренером, поэтому лучше спросить у него, почему он решил меня заменить. Главный тренер команды всегда делает замены исходя из того, что в итоге мы должны выиграть».

О «Локомотиве»:

«Матч с «Локомотивом» будет очень важным. Конечно, нужно обязательно выигрывать. Я не могу сказать, что для меня это самый-самый важный матч. Когда ты говоришь, что тебе предстоит самый важный матч, то должен кому-то что-то доказать. «Локомотиву» мне доказывать нечего. Мне наоборот нужно доказывать все здесь, в «Краснодаре». Конечно, матч против прошлой команды всегда особенный. Я многого добился с «Локомотивом». Жду встречи со своими бывшими партнерами».

  • Португалец забил второй гол и поучаствовал в первом.
  • 2 сентября Фернандеш на правах свободного агента перешел в «Краснодар».
  • Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год.

Источник: «Чемпионат»
Лига Европы Краснодар Трабзонспор Фернандеш Мануэль
Комментарии (4)
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Krasnodar 123
1573194383
Заменил, потому что через два дня игра с Локо и надо быть свежим! Ману ты не Ману, ты СУПЕР МАНУ!
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paracetamol
1573195679
На Локов поберег.
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Кузьмич на трибуне
1573230979
Вполне адекватные ответы. Нет никакой бравады, нет обид на Локо. Нужно доказывать не Локо , а Краснодару, что я здесь нужен. Ну что же. Поглядим посмотрим. Глядя со стороны -заметно, что критика от болельщиков Краснодара в адрес Ману- перерастает в признание.
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portero
1573287098
вот эта замена понятна, играть с Локо должен , вроде пошла игра , надо поберечь.
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