Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Власти Петербурга запустили голосование по переименованию станции метро «Новокрестовская» в «Зенит»

Власти Петербурга запустили голосование по переименованию станции метро «Новокрестовская» в «Зенит»

7 ноября 2019, 17:07
21

На сайте администрации Петербурга создано голосование по вопросу переименования станции метро «Новокрестовская» в «Зенит».

«Уважаемые петербуржцы, приглашаем вас принять участие в голосовании по вопросу переименования станции метрополитена «Новокрестовская» в станцию «Зенит», – сообщается на сайте.

На вопрос «считаете ли Вы целесообразным переименование станции метрополитена «Новокрестовская» в станцию «Зенит»?» предлагается три варианта ответа: «да», «нет», «затрудняюсь ответить».

Просмотр результатов опроса недоступен. Участникам опроса не нужно регистрироваться на сайте.

  • «Новокрестовская» — станция петербургского метрополитена, открыта в 2018 году. Расположена на западном берегу Крестовского острова, рядом со стадионом «Газпром Арена».
  • Название станции связано с деревней Новокрестовская, которая находилась в западной части острова.

Источник: сайт администрации Петербурга
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1573136849
Тупорылая школопендра проголосует за
Ответить
Джой
1573137331
Вы еще назовите станция имени Миллера(Миллерский Проспект),а лучше Газпром. Звук из поезда "Следующая остановка Газпром"
Ответить
dinar7777dinar
1573139803
пи здец маразм крепчает !
Ответить
VVadic
1573140515
Есть метро Сокол. Зенит - отличное название!
Ответить
jet andy
1573141419
А что в этом плохого? Вон в Москве станции в честь почти всех местных команд названы.
Ответить
olmok
1573145631
Во сколько обойдется переименование ?
Ответить
derrik2000
1573146110
"Власти Петербурга запустили голосование по переименованию станции метро «Новокрестовская» в «Зенит»". А чё не дописали до конца вопрос голосования, что "а команду "Зенит" переименовать" в "Новокрестовскую"? )))))))))))))))))
Ответить
все_будет_AUDI
1573146557
Город зенитом назовите
Ответить
Снег
1573146825
БОМЖИ!!!! ДАВАЙТЕ СРАЗУ В ГАЗПРОМ!!! как же вы все надоели до блевоты за сщёт нашего народного природного газа... СУКИ!
Ответить
мы_не_рабы
1573149083
Вы это серьёзно? Если просмотр результатов не доступен, то вывод один - всё давно уже решено! Это как на выборах - голосуй не голосуй, а победит ЕдРо.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+