Власти Петербурга запустили голосование по переименованию станции метро «Новокрестовская» в «Зенит»

На сайте администрации Петербурга создано голосование по вопросу переименования станции метро «Новокрестовская» в «Зенит».

«Уважаемые петербуржцы, приглашаем вас принять участие в голосовании по вопросу переименования станции метрополитена «Новокрестовская» в станцию «Зенит», – сообщается на сайте.

На вопрос «считаете ли Вы целесообразным переименование станции метрополитена «Новокрестовская» в станцию «Зенит»?» предлагается три варианта ответа: «да», «нет», «затрудняюсь ответить».

Просмотр результатов опроса недоступен. Участникам опроса не нужно регистрироваться на сайте.