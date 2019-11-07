Власти Петербурга запустили голосование по переименованию станции метро «Новокрестовская» в «Зенит»

На сайте администрации Петербурга создано голосование по вопросу переименования станции метро «Новокрестовская» в «Зенит».
«Уважаемые петербуржцы, приглашаем вас принять участие в голосовании по вопросу переименования станции метрополитена «Новокрестовская» в станцию «Зенит», – сообщается на сайте.
На вопрос «считаете ли Вы целесообразным переименование станции метрополитена «Новокрестовская» в станцию «Зенит»?» предлагается три варианта ответа: «да», «нет», «затрудняюсь ответить».
Просмотр результатов опроса недоступен. Участникам опроса не нужно регистрироваться на сайте.
- «Новокрестовская» — станция петербургского метрополитена, открыта в 2018 году. Расположена на западном берегу Крестовского острова, рядом со стадионом «Газпром Арена».
- Название станции связано с деревней Новокрестовская, которая находилась в западной части острова.
Источник: сайт администрации Петербурга