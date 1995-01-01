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    Власти Петербурга запустили голосование по переименованию станции метро «Новокрестовская» в «Зенит»

    На сайте администрации Петербурга создано голосование по вопросу переименования станции метро «Новокрестовская» в «Зенит».

    «Уважаемые петербуржцы, приглашаем вас принять участие в голосовании по вопросу переименования станции метрополитена «Новокрестовская» в станцию «Зенит», – сообщается на сайте.

    На вопрос «считаете ли Вы целесообразным переименование станции метрополитена «Новокрестовская» в станцию «Зенит»?» предлагается три варианта ответа: «да», «нет», «затрудняюсь ответить».

    Просмотр результатов опроса недоступен. Участникам опроса не нужно регистрироваться на сайте.

    • «Новокрестовская» — станция петербургского метрополитена, открыта в 2018 году. Расположена на западном берегу Крестовского острова, рядом со стадионом «Газпром Арена».
    • Название станции связано с деревней Новокрестовская, которая находилась в западной части острова.

    Источник: сайт администрации Петербурга

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    Сегодня, 17:07
    Комментарии6
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      Рейтинг: +845

      VVadic 2 минуты назад

      Есть метро Сокол. Зенит - отличное название!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3722

      dinar7777dinar 14 минут назад

      пи здец маразм крепчает !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1340

      Бриг 29 минут назад

      Бред! Фанатов хотят использовать-не ведитесь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Джой 55 минут назад

      Вы еще назовите станция имени Миллера(Миллерский Проспект),а лучше Газпром.
      Звук из поезда "Следующая остановка Газпром"

      0
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      Рейтинг: +7436

      Skull_Boy 1 час назад

      Тупорылая школопендра проголосует за

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3670

      Добрый Бобер 1 час назад

      Ну так сейчас все фаны "Зенита" проголосуют по три раза, и во время принятия решения, эти 10000 голосов будут иметь решающее значение. Так не честно.

      0
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