Сборная России: «Черышев не сыграет с Бельгией и Сан-Марино»

Пресс-служба сборной России сообщила, что полузащитник «Валенсии» Денис Черышев из-за травмы не сыграет в ближайших матчах национальной команды.

«Черышев не сможет принять участие в учебно-тренировочном сборе в Сочи и соответственно – в отборочных матчах чемпионата Европы-2020 с Бельгией и Сан-Марино. Это связано с травмой мышц передней поверхности бедра, которую футболист получил в игре Лиги чемпионов против французского «Лилля». Результаты выполненной сегодня МРТ сразу были проанализированы медицинским штабом сборной.

Степень повреждения мышцы не позволяет рассчитывать на возвращение Черышева в общую группу в течение ближайших двух недель и участвовать в предстоящих матчах национальной команды. Денис останется в расположении своей команды для проведения курса консервативной терапии», – сообщается в твиттере сборной.

Черышев получил повреждение в игре ЛЧ с «Лиллем» в минувший вторник.

Россияне 16 ноября примут Бельгию в Санкт-Петербурге, а 19 ноября сыграют в гостях с Сан-Марино.

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