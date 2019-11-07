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  • Сборная России: «Черышев не сыграет с Бельгией и Сан-Марино»

Сборная России: «Черышев не сыграет с Бельгией и Сан-Марино»

7 ноября 2019, 16:34
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Пресс-служба сборной России сообщила, что полузащитник «Валенсии» Денис Черышев из-за травмы не сыграет в ближайших матчах национальной команды.

«Черышев не сможет принять участие в учебно-тренировочном сборе в Сочи и соответственно – в отборочных матчах чемпионата Европы-2020 с Бельгией и Сан-Марино. Это связано с травмой мышц передней поверхности бедра, которую футболист получил в игре Лиги чемпионов против французского «Лилля». Результаты выполненной сегодня МРТ сразу были проанализированы медицинским штабом сборной.

Степень повреждения мышцы не позволяет рассчитывать на возвращение Черышева в общую группу в течение ближайших двух недель и участвовать в предстоящих матчах национальной команды. Денис останется в расположении своей команды для проведения курса консервативной терапии», – сообщается в твиттере сборной.

  • Черышев получил повреждение в игре ЛЧ с «Лиллем» в минувший вторник.
  • Россияне 16 ноября примут Бельгию в Санкт-Петербурге, а 19 ноября сыграют в гостях с Сан-Марино.

Главный тренер «Валенсии» Селадес: «В матче с «Лиллем» у Черышева возникли неприятные ощущения в бедре»

Источник: твиттер сборной России
Отбор ЧЕ-2020 Лига чемпионов Россия Валенсия Бельгия Сан-Марино Черышев Денис
Комментарии (2)
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bset
1573135813
Ну вот. Автор единственного пропущенного Бельгией мяча мачт пропустит. Кто ж теперь забивать будет?
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dinar7777dinar
1573139640
на бревно надеется в матче с бельгией себя не уважать ! Жаль черыша не будет. но джуба же гроза сан марино там всяких таких грандов )))
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