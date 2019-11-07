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  • Мане: «Сделаю все, чтобы помочь своей команде. Если будет возможность заработать пенальти, я снова «нырну»

Мане: «Сделаю все, чтобы помочь своей команде. Если будет возможность заработать пенальти, я снова «нырну»

7 ноября 2019, 12:38
9

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал слова главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы о том, что сенегальцу не чужды симуляции.

«Я просто играю в свой футбол и делаю то, что делаю всегда. Я не обращаю внимания на слова Гвардиолы, потому что это часть футбола. Для меня это ничего не значит.

Могу только сказать, что сделаю все возможное, чтобы помочь своей команде. Если будет возможность заработать пенальти, я снова «нырну». Если «нырок» приведет к пенальти, я сделаю его, чтобы получить 11-метровый.

Но Юрген сказал все правильно, я не «нырял» [в матче с «Астон Виллой»]. Там был контакт» – сказал Мане.

В первом тайме матча с «Астон Виллой» (2:1) Мане упал в штрафной. После видеопросмотра рефери решил не назначать пенальти, а сенегалец получил желтую карточку за симуляцию.

Клопп – о словах Гвардиолы: «Мане не симулянт. В матче с «Астон Виллой» у него был контакт с соперником»

Гвардиола: «Ливерпуль» часто выигрывает свои матчи на последних минутах. Иногда это из-за «нырков» Мане в штрафной соперника»


Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Сити Астон Вилла Мане Садио Клопп Юрген Гвардиола Хосеп
Комментарии (9)
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klimovich
1573121500
Ну если считает нормальным играть нечестно, то может сразу нанять кого-нибудь, кто перед матчем будет выводить из строя игроков соперника. слабительное им там подсыпать, закрывать их в гостиничных номерах, чтобы на игру опаздывали, и т.д. Это же тоже поможет команде Мане!
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Skull_Boy
1573121740
Ну конечно еще контакта нет, а уже на полусогнутых ногах и был один такой, который тоже не нырял и один раз проучили его, помню как ему знатно по ногам прописали, отучили, теперь за Юве бегает
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k2-91
1573130036
Мне вот интересно, а почему Гвардиола не отчитывает Стерлинга за такие же нырки? В матче ЛЧ против Шахтёра, Стерленг ударил своей ногой по второй своей ноге и рефери назначил пенальти. Почему после того матча Гвардиола не критиковал Стерлинга?
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klim2m
1573130406
С детства учили не ныряй в незнакомом месте )))
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Бухбух
1573136395
После таких слов судьям вообще не надо ставить пенальти на Мане, даже если он 100%-ый.
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Muboraksho
1573136566
Ныряльщик Мане хочет и дальше нырять. А кому это во вред? Тебе и во вред. В такой команде играть и такие мысли в голове это вред всей команде.
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Давид59
1573137806
Вот безмозглый!!! Кто теперь будет на нём пендали ставить. Будет горчишники получать, может поумнеет...
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Zhake70
1573190737
ЛФК скоро наймут каскадера,аут то научились закидовать))
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JackBruce
1573192335
Это ирония
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