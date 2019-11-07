Мане: «Сделаю все, чтобы помочь своей команде. Если будет возможность заработать пенальти, я снова «нырну»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал слова главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы о том, что сенегальцу не чужды симуляции.

«Я просто играю в свой футбол и делаю то, что делаю всегда. Я не обращаю внимания на слова Гвардиолы, потому что это часть футбола. Для меня это ничего не значит.

Могу только сказать, что сделаю все возможное, чтобы помочь своей команде. Если будет возможность заработать пенальти, я снова «нырну». Если «нырок» приведет к пенальти, я сделаю его, чтобы получить 11-метровый.

Но Юрген сказал все правильно, я не «нырял» [в матче с «Астон Виллой»]. Там был контакт» – сказал Мане.

В первом тайме матча с «Астон Виллой» (2:1) Мане упал в штрафной. После видеопросмотра рефери решил не назначать пенальти, а сенегалец получил желтую карточку за симуляцию.

Клопп – о словах Гвардиолы: «Мане не симулянт. В матче с «Астон Виллой» у него был контакт с соперником»

Гвардиола: «Ливерпуль» часто выигрывает свои матчи на последних минутах. Иногда это из-за «нырков» Мане в штрафной соперника»



