Гвардиола: «Ливерпуль» часто выигрывает свои матчи на последних минутах. Иногда это из-за «нырков» Мане в штрафной соперника»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что иногда «Ливерпуль» выигрывает на последних минутах матчей благодаря таланту нападающего Садио Мане «нырять» в штрафной соперника.

«Ливерпуль» в последние годы часть выигрывает свои матчи благодаря голам на последних минутах. Все из-за особого таланта Мане. Иногда он «ныряет» в штрафной соперника, но иногда он забивает невероятные голы», – отметил Гвардиола.