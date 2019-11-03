Гвардиола: «Ливерпуль» часто выигрывает свои матчи на последних минутах. Иногда это из-за «нырков» Мане в штрафной соперника»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что иногда «Ливерпуль» выигрывает на последних минутах матчей благодаря таланту нападающего Садио Мане «нырять» в штрафной соперника.
«Ливерпуль» в последние годы часть выигрывает свои матчи благодаря голам на последних минутах. Все из-за особого таланта Мане. Иногда он «ныряет» в штрафной соперника, но иногда он забивает невероятные голы», – отметил Гвардиола.
- В матче 11-го тура АПЛ с «Астон Виллой» «Ливерпуль» проигрывал со счетом 0:1 к 87-й минуте.
- В итоге «Ливерпуль» выиграл благодаря голам Эндрю Робертсона (87) и Садио Мане (90).
Источник: Standard