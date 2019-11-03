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  • Гвардиола: «Ливерпуль» часто выигрывает свои матчи на последних минутах. Иногда это из-за «нырков» Мане в штрафной соперника»

Гвардиола: «Ливерпуль» часто выигрывает свои матчи на последних минутах. Иногда это из-за «нырков» Мане в штрафной соперника»

3 ноября 2019, 01:24
17

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что иногда «Ливерпуль» выигрывает на последних минутах матчей благодаря таланту нападающего Садио Мане «нырять» в штрафной соперника.

«Ливерпуль» в последние годы часть выигрывает свои матчи благодаря голам на последних минутах. Все из-за особого таланта Мане. Иногда он «ныряет» в штрафной соперника, но иногда он забивает невероятные голы», – отметил Гвардиола.

  • В матче 11-го тура АПЛ с «Астон Виллой» «Ливерпуль» проигрывал со счетом 0:1 к 87-й минуте.
  • В итоге «Ливерпуль» выиграл благодаря голам Эндрю Робертсона (87) и Садио Мане (90).

Источник: Standard
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Ливерпуль Мане Садио Гвардиола Хосеп
Комментарии (17)
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Karel1977
1572733669
Плаксивая испанская обезьянка
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УхоГорлоНос
1572734545
Есть вар, он работает в обе стороны - не хныкал бы.
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Derzkiy1
1572737297
Ливерпуль до конца бьется , он наверно это хотел сказать ?
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loko-the_best
1572741199
Уж чья бы корова мычала... Барселона, Бавария и Сити, там таких "талантов" по 8 человек при нем было
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lipatov32
1572747840
Тянут за уши очкастого!)))
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woyser
1572749555
И как-бы господа вы не старались, в таланте Моуринью - по язвить! Не обогнать его вам в жизнь.
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Rey-25
1572752783
Сразу вспомнил матч сити с шахтёром пусть там и счёт был не приличный Но как тогда все таки красиво Стерлинг ударил себя об газон Я тогда был просто в шоке от того что поставили пенальти Никогда такого не видел
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Masteralex
1572755407
после того как его симулирующая Балетсерона валилась от каждого касания делать такие заявления совсем смешно
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Cules2013
1572767829
Пеп вообще-то отличается аккуратностью в высказываниях, но иногда на него находит. Вот как сейчас. Во-первых, сейчас есть ВАР. Во-вторых, рисовать умеют пенальти многие, и не сказать, что Мане чем-то хуже в этом плане, чем Стерлинг или Агуэро. Сейчас в любой команде найдётся любитель упасть в чужой штрафной, особенно, когда игра не клеится и нужно как-то добывать результат. У Сити тоже были халявные пенки в прошлом.
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CSKA471
1572893098
Да ладно, харош Пеп
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