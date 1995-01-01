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    Гвардиола: «Ливерпуль» часто выигрывает свои матчи на последних минутах. Иногда это из-за «нырков» Мане в штрафной соперника»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что иногда «Ливерпуль» выигрывает на последних минутах матчей благодаря таланту нападающего Садио Мане «нырять» в штрафной соперника.

    «Ливерпуль» в последние годы часть выигрывает свои матчи благодаря голам на последних минутах. Все из-за особого таланта Мане. Иногда он «ныряет» в штрафной соперника, но иногда он забивает невероятные голы», – отметил Гвардиола.

    • В матче 11-го тура АПЛ с «Астон Виллой» «Ливерпуль» проигрывал со счетом 0:1 к 87-й минуте.
    • В итоге «Ливерпуль» выиграл благодаря голам Эндрю Робертсона (87) и Садио Мане (90).

    Источник: Standard

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +549

      УхоГорлоНос 6 минут назад

      Есть вар, он работает в обе стороны - не хныкал бы.

      0
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      Рейтинг: +61

      Karel1977 21 минуту назад

      Плаксивая испанская обезьянка

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