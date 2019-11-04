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  • Клопп – о словах Гвардиолы: «Мане не симулянт. В матче с «Астон Виллой» у него был контакт с соперником»

Клопп – о словах Гвардиолы: «Мане не симулянт. В матче с «Астон Виллой» у него был контакт с соперником»

4 ноября 2019, 18:58
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал высказывание тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы о хавбеке Садио Мане.

«Я не уверен на 100%, что он говорил о Садио или о «Ливерпуле» в целом. Я не слышал имя Садио.

Мане не симулянт. В матче с «Астон Виллой» у Садио был контакт с соперником, после которого он упал. Пенальти, возможно, не было, но контакт был. Он не перепрыгивал через ногу, демонстрируя при этом, что его якобы ударили. Контакт там был.

Все назначенные пенальти были верными. Уверен, «Манчестер Сити» в таких же ситуациях тоже 100 процентов получил бы пенальти, потому что когда игрока сбивают в штрафной – это пенальти.

Я сейчас вообще не в настроении говорить о «Манчестер Сити». Я хочу говорить о «Генке» или о нас. Но не о воскресных матчах», – сказал Клопп.

Гвардиола: «Ливерпуль» часто выигрывает свои матчи на последних минутах. Иногда это из-за «нырков» Мане в штрафной соперника»


Источник: Omnisport
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Сити Мане Садио Клопп Юрген Гвардиола Хосеп
Комментарии (1)
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Muboraksho
1572898075
Несколько миллионов человек видели как он симулирует. А вы говорите не симулянт.
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