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  • Кержаков – о блокировке счетов налоговой: «Прошло уже 11 месяцев, а сейчас эта информация всплывает. Как мне надо реагировать?»

Кержаков – о блокировке счетов налоговой: «Прошло уже 11 месяцев, а сейчас эта информация всплывает. Как мне надо реагировать?»

6 ноября 2019, 14:59
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Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков заявил, что Федеральная налоговая служба заблокировала его счета еще в январе после заявления бывшей жены.

«Блокировка счета произошла тогда, когда на меня подали в суд. Это произошло в январе. Прошло уже 11 месяцев, а сейчас эта информация всплывает. Как мне надо реагировать? На меня подали иск, связано это с первой супругой. Она подала на меня в суд», – сказал Кержаков.

Налоговая служба заблокировала счета Александра Кержакова

Источник: «Р-Спорт»
Россия Россия (до 18) Зенит Кержаков Александр
Комментарии (1)
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woyser
1573043969
Саня, никак не реагируй! Пусть желтуха и глоры реагируют)
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