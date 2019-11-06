Кержаков – о блокировке счетов налоговой: «Прошло уже 11 месяцев, а сейчас эта информация всплывает. Как мне надо реагировать?»

Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков заявил, что Федеральная налоговая служба заблокировала его счета еще в январе после заявления бывшей жены.

«Блокировка счета произошла тогда, когда на меня подали в суд. Это произошло в январе. Прошло уже 11 месяцев, а сейчас эта информация всплывает. Как мне надо реагировать? На меня подали иск, связано это с первой супругой. Она подала на меня в суд», – сказал Кержаков.

Налоговая служба заблокировала счета Александра Кержакова