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Налоговая служба заблокировала счета Александра Кержакова

6 ноября 2019, 11:45
4

Федеральная налоговая служба России (ФНС) заблокировала счета бывшего нападающего сборной России Александра Кержакова.

«Наименование налогоплательщика: Кержаков Александр Анатольевич. Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются», – гласит документация, данные которой оказались в распоряжении источника.

Сам Кержаков отказался от комментариев этой информации: «И что дальше? Это не ко мне вопрос, обращайтесь в ФНС».

  • По данным сайта ФНС, приостановление операций по счету означает прекращение банком всех расходных операций по данному счету либо в пределах суммы, указанной в решении о приостановлении операций налогоплательщика-организации по счетам в банке.

  • В соответствии со ст. 76 Налогового кодекса РФ при наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, банки не вправе открывать этой организации счета и предоставлять право использовать новые корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств.

  • Ранее СМИ сообщали, что Кержакова разыскивают судебные приставы из-за долга свыше 13 млн руб, связанного с алиментами.

Источник: ФАН «Москва»
Россия. Премьер-лига Кержаков Александр
Комментарии (4)
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evgevg13
1573031111
довыё.....
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altezzik
1573032848
Дело житейское. Не для футбольного сайта.
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Mister_Tomsk
1573036512
Просто не подмазал, кто просил
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Сарделька
1573041031
Благотворительный фонд А.Кержакова "Звезды детям, но не своим"
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