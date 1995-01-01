Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    Налоговая служба заблокировала счета Александра Кержакова

    Федеральная налоговая служба России (ФНС) заблокировала счета бывшего нападающего сборной России Александра Кержакова.

    «Наименование налогоплательщика: Кержаков Александр Анатольевич. Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются», – гласит документация, данные которой оказались в распоряжении источника.

    Сам Кержаков отказался от комментариев этой информации: «И что дальше? Это не ко мне вопрос, обращайтесь в ФНС».

    • По данным сайта ФНС, приостановление операций по счету означает прекращение банком всех расходных операций по данному счету либо в пределах суммы, указанной в решении о приостановлении операций налогоплательщика-организации по счетам в банке.

    • В соответствии со ст. 76 Налогового кодекса РФ при наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, банки не вправе открывать этой организации счета и предоставлять право использовать новые корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств.

    • Ранее СМИ сообщали, что Кержакова разыскивают судебные приставы из-за долга свыше 13 млн руб, связанного с алиментами.

    Источник: ФАН «Москва»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:45
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1139

      altezzik 50 минут назад

      Дело житейское. Не для футбольного сайта.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +565

      evgevg13 1 час назад

      довыё.....

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74361
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru