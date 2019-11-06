Налоговая служба заблокировала счета Александра Кержакова

Федеральная налоговая служба России (ФНС) заблокировала счета бывшего нападающего сборной России Александра Кержакова.
«Наименование налогоплательщика: Кержаков Александр Анатольевич. Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются», – гласит документация, данные которой оказались в распоряжении источника.
Сам Кержаков отказался от комментариев этой информации: «И что дальше? Это не ко мне вопрос, обращайтесь в ФНС».
-
По данным сайта ФНС, приостановление операций по счету означает прекращение банком всех расходных операций по данному счету либо в пределах суммы, указанной в решении о приостановлении операций налогоплательщика-организации по счетам в банке.
-
В соответствии со ст. 76 Налогового кодекса РФ при наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, банки не вправе открывать этой организации счета и предоставлять право использовать новые корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств.
-
Ранее СМИ сообщали, что Кержакова разыскивают судебные приставы из-за долга свыше 13 млн руб, связанного с алиментами.