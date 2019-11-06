Налоговая служба заблокировала счета Александра Кержакова

Федеральная налоговая служба России (ФНС) заблокировала счета бывшего нападающего сборной России Александра Кержакова.

«Наименование налогоплательщика: Кержаков Александр Анатольевич. Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются», – гласит документация, данные которой оказались в распоряжении источника.

Сам Кержаков отказался от комментариев этой информации: «И что дальше? Это не ко мне вопрос, обращайтесь в ФНС».