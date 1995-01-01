Мелкадзе: «Не обидно было читать про 45 матчей без голов? Большинство людей просто завидуют»

Не столь важно именно забивать, сколь быть полезным команде. А у Жоры с этим было неважно в Спартаке. Можно вспомнить Зе Луиша. Забивал он тоже редко, но сколько пользы приносил команде своими действиями на поле!
Форвард «Спартака» Георгий Мелкадзе, выступающий за «Тамбов» на правах аренды, прокомментировал свою безголевую серию в московской команде.
«Всю жизнь читал, что обо мне пишут болельщики. Начал, еще когда попал в дубль: было очень интересно, что пишут. Но после того как подписал новый контракт, решил, что больше читать не стоит. А сейчас раз в пару недель захожу и просматриваю старые записи, трачу на это минут по 15.
После матча с «Ростовом» написало много болельщиков, большинство – спартаковские. Поздравили с первыми голами. Говорят, чтобы продолжал в том же духе и возвращался в «Спартак» сильнее.
С некоторыми выходами на замену в «Спартаке» у меня получалось, я мог хорошо провести матч, но не было результативных действий. Это давило, ничего нет – ни гола, ни голевого паса. И все пишут, что провел 45 матчей, а ничего не сделал. Хотя там игры было 10-15 минут.
Не обидно ли было читать про эти 45 матчей без голов? Скорее всего, большинство людей просто завидуют. В инстаграме мне пишут, чтобы я не переживал, что люди с головой за меня. Их мало, но они есть», – сказал Мелкадзе.
- За «Спартак» форвард провел 22 матча, результативными действиями не отметился.
- В составе «Тамбова» Мелкадзе сыграл шесть встреч, забил четыре гола.