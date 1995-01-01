Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    Мелкадзе: «Не обидно было читать про 45 матчей без голов? Большинство людей просто завидуют»

    Форвард «Спартака» Георгий Мелкадзе, выступающий за «Тамбов» на правах аренды, прокомментировал свою безголевую серию в московской команде.

    «Всю жизнь читал, что обо мне пишут болельщики. Начал, еще когда попал в дубль: было очень интересно, что пишут. Но после того как подписал новый контракт, решил, что больше читать не стоит. А сейчас раз в пару недель захожу и просматриваю старые записи, трачу на это минут по 15.

    После матча с «Ростовом» написало много болельщиков, большинство – спартаковские. Поздравили с первыми голами. Говорят, чтобы продолжал в том же духе и возвращался в «Спартак» сильнее.

    С некоторыми выходами на замену в «Спартаке» у меня получалось, я мог хорошо провести матч, но не было результативных действий. Это давило, ничего нет – ни гола, ни голевого паса. И все пишут, что провел 45 матчей, а ничего не сделал. Хотя там игры было 10-15 минут.

    Не обидно ли было читать про эти 45 матчей без голов? Скорее всего, большинство людей просто завидуют. В инстаграме мне пишут, чтобы я не переживал, что люди с головой за меня. Их мало, но они есть», – сказал Мелкадзе.

    • За «Спартак» форвард провел 22 матча, результативными действиями не отметился.
    • В составе «Тамбова» Мелкадзе сыграл шесть встреч, забил четыре гола.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:21
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20873

      oyabun 54 минуты назад

      Не столь важно именно забивать, сколь быть полезным команде. А у Жоры с этим было неважно в Спартаке. Можно вспомнить Зе Луиша. Забивал он тоже редко, но сколько пользы приносил команде своими действиями на поле!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74361
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru