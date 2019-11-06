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  • Мелкадзе: «Не обидно было читать про 45 матчей без голов? Большинство людей просто завидуют»

Мелкадзе: «Не обидно было читать про 45 матчей без голов? Большинство людей просто завидуют»

6 ноября 2019, 12:21
10

Форвард «Спартака» Георгий Мелкадзе, выступающий за «Тамбов» на правах аренды, прокомментировал свою безголевую серию в московской команде.

«Всю жизнь читал, что обо мне пишут болельщики. Начал, еще когда попал в дубль: было очень интересно, что пишут. Но после того как подписал новый контракт, решил, что больше читать не стоит. А сейчас раз в пару недель захожу и просматриваю старые записи, трачу на это минут по 15.

После матча с «Ростовом» написало много болельщиков, большинство – спартаковские. Поздравили с первыми голами. Говорят, чтобы продолжал в том же духе и возвращался в «Спартак» сильнее.

С некоторыми выходами на замену в «Спартаке» у меня получалось, я мог хорошо провести матч, но не было результативных действий. Это давило, ничего нет – ни гола, ни голевого паса. И все пишут, что провел 45 матчей, а ничего не сделал. Хотя там игры было 10-15 минут.

Не обидно ли было читать про эти 45 матчей без голов? Скорее всего, большинство людей просто завидуют. В инстаграме мне пишут, чтобы я не переживал, что люди с головой за меня. Их мало, но они есть», – сказал Мелкадзе.

  • За «Спартак» форвард провел 22 матча, результативными действиями не отметился.
  • В составе «Тамбова» Мелкадзе сыграл шесть встреч, забил четыре гола.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Тамбов Спартак Мелкадзе Георгий
Комментарии (10)
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oyabun
1573032579
Не столь важно именно забивать, сколь быть полезным команде. А у Жоры с этим было неважно в Спартаке. Можно вспомнить Зе Луиша. Забивал он тоже редко, но сколько пользы приносил команде своими действиями на поле!
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vka1970
1573037868
Смех смехом, а действительно многие могут и завидовать.Не голам, нет.Просто прикиньте сколько парню лет, и сколько он уже зарабатывает бабосов.Я думаю мало кто из писателей здесь или на другом ресурсе в его годы получал столько.Насколько оправданы такие зарплаты у футболистов, это другой вопрос, но из песни слов не выкинешь. Вот такая зависть вполне может присутствовать.
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piligrim1986
1573039272
ну да, а че - подписал новый контракт на хороших условиях - нах никто не нужен)))
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Frankfurt Am Main
1573042356
Пожалуйста не возвращайся.
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momwig_
1573042895
Почему столько наших молодых футболистов думают, что им все завидуют? Потому что они по сути продолжают делать то. что все остальные делали в детстве во дворе, но теперь за бабки, и многие - за большие? Ну, если так, я не могу завидовать человеку с таким "широким" взглядом на мир. А главное - я не хочу чтобы он возвращался. Просто потому что таких - как грязи, а в Спартаке грязь не нужна.
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алдан2014
1573052944
А нам как обидно ,что ты мазила
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ufos73
1573053636
По моему пиджак набирал команду ища самых ипанутых в нашем чемпе, конечно из бомжатни не мог вытащить, но с других мест везде повыдергивал...
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