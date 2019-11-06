Мелкадзе: «Не обидно было читать про 45 матчей без голов? Большинство людей просто завидуют»

Форвард «Спартака» Георгий Мелкадзе, выступающий за «Тамбов» на правах аренды, прокомментировал свою безголевую серию в московской команде.

«Всю жизнь читал, что обо мне пишут болельщики. Начал, еще когда попал в дубль: было очень интересно, что пишут. Но после того как подписал новый контракт, решил, что больше читать не стоит. А сейчас раз в пару недель захожу и просматриваю старые записи, трачу на это минут по 15.

После матча с «Ростовом» написало много болельщиков, большинство – спартаковские. Поздравили с первыми голами. Говорят, чтобы продолжал в том же духе и возвращался в «Спартак» сильнее.

С некоторыми выходами на замену в «Спартаке» у меня получалось, я мог хорошо провести матч, но не было результативных действий. Это давило, ничего нет – ни гола, ни голевого паса. И все пишут, что провел 45 матчей, а ничего не сделал. Хотя там игры было 10-15 минут.

Не обидно ли было читать про эти 45 матчей без голов? Скорее всего, большинство людей просто завидуют. В инстаграме мне пишут, чтобы я не переживал, что люди с головой за меня. Их мало, но они есть», – сказал Мелкадзе.