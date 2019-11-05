Осорио, Азмун и Дзюба – в стартовом составе «Зенита» на матч с «Лейпцигом»

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом».

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Осорио, Ракицкий, Иванович, Смольников, Барриос, Ерохин, Оздоев, Азмун, Дзюба.

Запасные: Васютин, Караваев, Жирков, Кузяев, Шатов, Мак, Дриусси.

«Лейпциг»: Гулачи, Упамекано, Клостерманн, Хальстенберг, Забитцер, Демме, Мюкиле, Лаймер, Нкунку, Форсберг, Поульсен.

Запасные: Мвого, Айдара, Вернер, Лукмен, Кампл, Кунья, Ампаду.

Встреча на «Газпром Арене» начнется в 20:55 по московскому времени.

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