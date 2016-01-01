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    Осорио, Азмун и Дзюба – в стартовом составе «Зенита» на матч с «Лейпцигом»

    Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом».

    «Зенит»: Кержаков, Сантос, Осорио, Ракицкий, Иванович, Смольников, Барриос, Ерохин, Оздоев, Азмун, Дзюба.

    Запасные: Васютин, Караваев, Жирков, Кузяев, Шатов, Мак, Дриусси.

    «Лейпциг»: Гулачи, Упамекано, Клостерманн, Хальстенберг, Забитцер, Демме, Мюкиле, Лаймер, Нкунку, Форсберг, Поульсен.

    Запасные: Мвого, Айдара, Вернер, Лукмен, Кампл, Кунья, Ампаду.

    Встреча на «Газпром Арене» начнется в 20:55 по московскому времени.

    Вы можете следить за ходом игры с помощью текстовой трансляции.

    Источник: официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 19:46
    Комментарии30
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    • ...
      Рейтинг: +4462

      ivan-football-fan 24 минуты назад

      Зюба страшные рожи корчит)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      Мост 25 минут назад

      Дзюба Оздоева уже убить хочет!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4462

      ivan-football-fan > Мост 21 минуту назад

      ))+
      И сам повеситься)))+

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      kazak161 31 минуту назад

      В субботу Лейпциг Майнц разгромил 8:0, в Бундеслиге забил больше всех,Зениту надо быть на чеку,удачи!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4462

      ivan-football-fan > kazak161 21 минуту назад

      Чека поможет?))+

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2514

      Виталий Орехов 31 минуту назад

      Уф-ф-! Слава Богу! ВАР! ВАР!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37342

      ROSTOV SUPER > Виталий Орехов 20 минут назад

      Тут ВАР так ВАР , не как на Зенит - ЦСКА !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Петр C. 37 минут назад

      бомжары сейчас вы отхватите. вперёд РБ

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2514

      Виталий Орехов 46 минут назад

      Питер, вперед!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37342

      ROSTOV SUPER 47 минут назад

      Ну давай , зеня , докажи нам всем , что без Вилковых играть умеешь !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3576

      Yev 58 минут назад

      Порвём энергетиков! Зенит - только вперед, отступать некуда - позади Газпром!!!
      Удачи парни!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1384

      Бомбардиръ 58 минут назад

      Зенит выиграет сегодня.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4462

      ivan-football-fan > Бомбардиръ 18 минут назад

      Что даёшь на отсечение в случае невыигрыша?))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4658

      _Marqella_ 1 час назад

      Удачи Зениту !!!!

      5
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      Рейтинг: +273

      Dizgen > _Marqella_ 1 час назад

      Согласен удачи!!!

      6
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      Рейтинг: +4462

      ivan-football-fan > Dizgen 22 минуты назад

      Ну как же))) Ещё им надо мастерства, лучшей физической формы, лучшего понимания игры и меньше рвачества))+

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