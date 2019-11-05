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  • Осорио, Азмун и Дзюба – в стартовом составе «Зенита» на матч с «Лейпцигом»

Осорио, Азмун и Дзюба – в стартовом составе «Зенита» на матч с «Лейпцигом»

5 ноября 2019, 19:46
25

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом».

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Осорио, Ракицкий, Иванович, Смольников, Барриос, Ерохин, Оздоев, Азмун, Дзюба.

Запасные: Васютин, Караваев, Жирков, Кузяев, Шатов, Мак, Дриусси.

«Лейпциг»: Гулачи, Упамекано, Клостерманн, Хальстенберг, Забитцер, Демме, Мюкиле, Лаймер, Нкунку, Форсберг, Поульсен.

Запасные: Мвого, Айдара, Вернер, Лукмен, Кампл, Кунья, Ампаду.

Встреча на «Газпром Арене» начнется в 20:55 по московскому времени.

Вы можете следить за ходом игры с помощью текстовой трансляции.

Источник: официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит РБ Лейпциг
Комментарии (25)
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Рубинище
1572973197
Тактика одна, всей командой в обороне. и 3 дерева,
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Зенит77
1572973258
опять пять защитников, я че то не понимаю, а кто созидать будет?
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Dizgen
1572973735
хоть я и ненавижу бомжей но сегодня я за Россию!!!
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GoLenaStop
1572973774
Интересный состав Зенита... А победные голы забивать Дзюба с Азмуном будут? Смотри, Зеня, Газпром тут не поможет, судьи не на привязи!.. Удачи!
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TOL47
1572973820
Удачи Зениту! Семак готовиться к поражению с таким составом, начну принимать лекарство с первых минут игры. Тяжкое зрелище без возливания сложнл смотреть.
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Ссппааррттаакк
1572974457
Только без баловства . Мы с Вами Питер.
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ZENIT*****
1572974728
Соперник силён,но мы верим в тебя,Зенит!
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_Marqella_
1572975163
Удачи Зениту !!!!
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ROSTOV SUPER
1572976580
Ну давай , зеня , докажи нам всем , что без Вилковых играть умеешь !
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kazak161
1572977524
В субботу Лейпциг Майнц разгромил 8:0, в Бундеслиге забил больше всех,Зениту надо быть на чеку,удачи!
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