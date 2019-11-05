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    «Запомнили, товарищи: Вирджил ван Дайк!» Черданцев снял видео с Хиддинком о произношении фамилии защитника «Ливерпуля»

    Комментатор Георгий Черданцев выложил в твиттере совместное видео с бывшим главным тренером сборной России Гусом Хиддинком.

    Черданцев и Хиддинк решили показать, как правильно произносить по-голландски фамилию защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

    «Георгий очень правильно произносит. Не ван Дейк. Вирджил ван Дайк!» – произнес Хиддинк. «Запомнили, товарищи: Вирджил ван Дайк!» – сказал Черданцев. «Очень хорошо!» – добавил Хиддинк.

    • Хиддинк – заслуженный тренер России. На Евро-2008 возглавляемая им сборная России показала лучшие за 20 лет результаты и завоевала бронзовые медали.

    Источник: твиттер Георгия Черданцева

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    Сегодня, 14:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3667

      Добрый Бобер 21 минуту назад

      По-моему, они немного "под мухой". :-)

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      Рейтинг: +582

      sined1951 1 час назад

      Комментаторы занимаются ерундой. Они комментируют в России, поэтому фамилии иностранцев должны легко звучать для нашего слуха и соответственно ставить ударение в слове. Нам не нужны трудно произносимые фамилии иностранцев. Если они этого не понимают, то пускай комментируют в других странах.

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