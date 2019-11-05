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  • «Запомнили, товарищи: Вирджил ван Дайк!» Черданцев снял видео с Хиддинком о произношении фамилии защитника «Ливерпуля»

«Запомнили, товарищи: Вирджил ван Дайк!» Черданцев снял видео с Хиддинком о произношении фамилии защитника «Ливерпуля»

5 ноября 2019, 14:12
4

Комментатор Георгий Черданцев выложил в твиттере совместное видео с бывшим главным тренером сборной России Гусом Хиддинком.

Черданцев и Хиддинк решили показать, как правильно произносить по-голландски фамилию защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

«Георгий очень правильно произносит. Не ван Дейк. Вирджил ван Дайк!» – произнес Хиддинк. «Запомнили, товарищи: Вирджил ван Дайк!» – сказал Черданцев. «Очень хорошо!» – добавил Хиддинк.

  • Хиддинк – заслуженный тренер России. На Евро-2008 возглавляемая им сборная России показала лучшие за 20 лет результаты и завоевала бронзовые медали.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Георгия Черданцева
Англия. Премьер-лига Россия Ливерпуль ван Дейк Вирджил Хиддинк Гус
Комментарии (4)
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sined1951
1572953499
Комментаторы занимаются ерундой. Они комментируют в России, поэтому фамилии иностранцев должны легко звучать для нашего слуха и соответственно ставить ударение в слове. Нам не нужны трудно произносимые фамилии иностранцев. Если они этого не понимают, то пускай комментируют в других странах.
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Добрый Бобер
1572957050
По-моему, они немного "под мухой". :-)
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Maxi_7
1572967028
Да, да , да..... Ван Дэйк)
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