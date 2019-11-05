«Запомнили, товарищи: Вирджил ван Дайк!» Черданцев снял видео с Хиддинком о произношении фамилии защитника «Ливерпуля»

Комментатор Георгий Черданцев выложил в твиттере совместное видео с бывшим главным тренером сборной России Гусом Хиддинком.
Черданцев и Хиддинк решили показать, как правильно произносить по-голландски фамилию защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.
«Георгий очень правильно произносит. Не ван Дейк. Вирджил ван Дайк!» – произнес Хиддинк. «Запомнили, товарищи: Вирджил ван Дайк!» – сказал Черданцев. «Очень хорошо!» – добавил Хиддинк.
- Хиддинк – заслуженный тренер России. На Евро-2008 возглавляемая им сборная России показала лучшие за 20 лет результаты и завоевала бронзовые медали.
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Источник: твиттер Георгия Черданцева