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    РПЛ. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Рубином». Казанцы не проигрывают пять матчей подряд

    В матче 15-го тура РПЛ «Крылья Советов» и «Рубин» не забили голов.

    Самарская команда вышла на шестое место в таблице с 18 очками. Казанцы набрали 17 очков и занимают 11-е место. «Рубин» не проиграл пятый матч кряду. Последние три матча казанской команды закончились со счетом 0:0.

    РПЛ. 15-й тур.

    «Крылья Советов» – «Рубин» – 0:0.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Чернов, Карпов, Полуяхтов, Комбаров (Гынсарь, 73), Зиньковский (Радоньич, 77), Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Канунников, Соболев.

    «Рубин»: Дюпин, Сорокин, Поярков, Уремович, Денисов, Коновалов, Давиташвили, Зуев, Ташаев (Кварацхелия, 82), Подберезкин (Могилевец, 72), Кьяртанссон.

    Предупреждения: Поярков (7), Чернов (18), Коновалов (46), Ташаев (61), Гацкан (72).

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии4
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      Рейтинг: +321

      Серж 69 11 минут назад

      Ну,Рубин в своём репертуаре,всё нули да нули,унылость беспросветная...

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      Рейтинг: +165

      Yuriysss 19 минут назад

      Самые унылые матчи с участием рубина, или ничья или еле-еле один мяч забивается!!!

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      Рейтинг: +252

      АКМ-74У 32 минуты назад

      Во втором тайме Крылья чуть-чуть не дожали. Вместо Комбарова надо сразу выпускать Радонича, Комбарова... на пенсию, в кино, в сборную ветеранов...

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      Рейтинг: +196

      Red-white-чемпион 40 минут назад

      и не выигрывают 3 матча подряд. решили рекорд валеры побить 5 нулевых ничьих подряд чтоли

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