РПЛ. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Рубином». Казанцы не проигрывают пять матчей подряд

В матче 15-го тура РПЛ «Крылья Советов» и «Рубин» не забили голов.

Самарская команда вышла на шестое место в таблице с 18 очками. Казанцы набрали 17 очков и занимают 11-е место. «Рубин» не проиграл пятый матч кряду. Последние три матча казанской команды закончились со счетом 0:0.

РПЛ. 15-й тур.

«Крылья Советов» – «Рубин» – 0:0.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Чернов, Карпов, Полуяхтов, Комбаров (Гынсарь, 73), Зиньковский (Радоньич, 77), Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Канунников, Соболев.

«Рубин»: Дюпин, Сорокин, Поярков, Уремович, Денисов, Коновалов, Давиташвили, Зуев, Ташаев (Кварацхелия, 82), Подберезкин (Могилевец, 72), Кьяртанссон.

Предупреждения: Поярков (7), Чернов (18), Коновалов (46), Ташаев (61), Гацкан (72).