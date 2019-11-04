Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Рубином». Казанцы не проигрывают пять матчей подряд

РПЛ. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Рубином». Казанцы не проигрывают пять матчей подряд

4 ноября 2019, 18:24
14

В матче 15-го тура РПЛ «Крылья Советов» и «Рубин» не забили голов.

Самарская команда вышла на шестое место в таблице с 18 очками. Казанцы набрали 17 очков и занимают 11-е место. «Рубин» не проиграл пятый матч кряду. Последние три матча казанской команды закончились со счетом 0:0.

РПЛ. 15-й тур.

«Крылья Советов» – «Рубин» – 0:0.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Чернов, Карпов, Полуяхтов, Комбаров (Гынсарь, 73), Зиньковский (Радоньич, 77), Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Канунников, Соболев.

«Рубин»: Дюпин, Сорокин, Поярков, Уремович, Денисов, Коновалов, Давиташвили, Зуев, Ташаев (Кварацхелия, 82), Подберезкин (Могилевец, 72), Кьяртанссон.

Предупреждения: Поярков (7), Чернов (18), Коновалов (46), Ташаев (61), Гацкан (72).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Рубин
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Red-white-чемпион
1572881553
и не выигрывают 3 матча подряд. решили рекорд валеры побить 5 нулевых ничьих подряд чтоли
Ответить
АКС-74У
1572882052
Во втором тайме Крылья чуть-чуть не дожали. Вместо Комбарова надо сразу выпускать Радонича, Комбарова... на пенсию, в кино, в сборную ветеранов...
Ответить
Yuriysss
1572882827
Самые унылые матчи с участием рубина, или ничья или еле-еле один мяч забивается!!!
Ответить
Серж 69
1572883344
Ну,Рубин в своём репертуаре,всё нули да нули,унылость беспросветная...
Ответить
Chernyi Lis
1572884184
сглазили такие демоны Рубин..начал ведь на хорошо..а кс проиграли бы если ваще уважать перестал бы..спартачи молчали бы на х..столько было переворотов в команде народной якобы..все в нуль..рубин ахмат оренбург в лигах будут скоро..хоть польза будет..
Ответить
Sviro
1572885288
Крыльям надо над реализацией работать: моменты были.
Ответить
Рубинище
1572890208
Сегодня нужно было выигрывать, моменты были. Но потом снова за старое. Ташаев днише конечно, как его Спартак купил
Ответить
paracetamol
1572891115
Не проигрывают, но и не выигрывают. Модель а-ля Курбан-барабан!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+