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    Сон подвергся расистским оскорблениям на матче с «Эвертоном». Клуб начал расследование

    Фанат «Эвертона» оскорбил нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын-Мина во время матча 11-го тура АПЛ (1:1).

    Болельщик выкрикивал расистские оскорблениям в адрес корейца. «Эвертон» выступил с заявлением, в котором осудил поведение фаната и пообещал расследовать инцидент, сообщает Sky Sports.

    • На 79-й минуте Сон нарушил правила на полузащитнике хозяев Андре Гомеше. В результате столкновения стопа португальского хавбека вывернулась в неестественное положение, игрок получил перелом костей лодыжки.
    • Корейский нападающий расплакался после того, как увидел травму Гомеша. За нарушение правил арбитр показал Сону прямую красную карточку.

    Источник: Sky Sports

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