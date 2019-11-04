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  • Сон подвергся расистским оскорблениям на матче с «Эвертоном». Клуб начал расследование

Сон подвергся расистским оскорблениям на матче с «Эвертоном». Клуб начал расследование

4 ноября 2019, 12:47

Фанат «Эвертона» оскорбил нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын-Мина во время матча 11-го тура АПЛ (1:1).

Болельщик выкрикивал расистские оскорблениям в адрес корейца. «Эвертон» выступил с заявлением, в котором осудил поведение фаната и пообещал расследовать инцидент, сообщает Sky Sports.

  • На 79-й минуте Сон нарушил правила на полузащитнике хозяев Андре Гомеше. В результате столкновения стопа португальского хавбека вывернулась в неестественное положение, игрок получил перелом костей лодыжки.
  • Корейский нападающий расплакался после того, как увидел травму Гомеша. За нарушение правил арбитр показал Сону прямую красную карточку.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Эвертон Тоттенхэм Сон Хын-Мин
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