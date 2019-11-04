Сон подвергся расистским оскорблениям на матче с «Эвертоном». Клуб начал расследование

Фанат «Эвертона» оскорбил нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын-Мина во время матча 11-го тура АПЛ (1:1).

Болельщик выкрикивал расистские оскорблениям в адрес корейца. «Эвертон» выступил с заявлением, в котором осудил поведение фаната и пообещал расследовать инцидент, сообщает Sky Sports.