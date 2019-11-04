РПЛ заняла девятое место в списке самых возрастных лиг Европы

По данным швейцарской компании CIES Football Observatory, чемпионат России попал в топ-10 самых возрастных лиг Европы.

РПЛ заняла девятое место в списке. Средний возраст игроков российского чемпионата – 26,69 лет.

Самая возрастная лига – чемпионат Турции (28). Также в число возрастных попали Примера (26,76), АПЛ (26,81) и Серия А (26,93).

Самым молодой лигой назван чемпионат Словакии – 24,31 года. В тройку лиг с самым низким средним возрастом также вошли Эредивизие (24,54) и чемпионат Швеции (24,57).