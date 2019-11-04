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РПЛ заняла девятое место в списке самых возрастных лиг Европы

4 ноября 2019, 12:33
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По данным швейцарской компании CIES Football Observatory, чемпионат России попал в топ-10 самых возрастных лиг Европы.

РПЛ заняла девятое место в списке. Средний возраст игроков российского чемпионата – 26,69 лет.

Самая возрастная лига – чемпионат Турции (28). Также в число возрастных попали Примера (26,76), АПЛ (26,81) и Серия А (26,93).

Самым молодой лигой назван чемпионат Словакии – 24,31 года. В тройку лиг с самым низким средним возрастом также вошли Эредивизие (24,54) и чемпионат Швеции (24,57).

  • CIES Football Observatory проводила исследование по 31 национальным чемпионатам и 11692 футболистам.
  • В 2018 году исследователи поставили РПЛ на третье место в списке самых возрастных лиг (27,96 лет).

Источник: сайт CIES Football Observatory
Россия. Премьер-лига
Комментарии (1)
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werty
1572878590
Перестали завозить старых звёзд просто в чемпионат
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