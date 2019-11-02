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Деклан Райс – приоритетная трансферная цель «Манчестер Юнайтед»

2 ноября 2019, 08:46
6

«Манчестер Юнайтед» собирается усилить полузащиту, поскольку клуб не купил никого на замену Маруану Феллайни и Андеру Эррере, а Неманья Матич и Поль Погба могут в скором времени покинуть команду.

По информации Goal.com, манкунианцы сделали своей приоритетной трансферной целью хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса.

Сообщается, что приобретение 20-летнего англичанина обойдется «МЮ» в 80 миллионов фунтов (92,5 миллиона евро).

«Юнайтед» планирует подписать Райса следующим летом, однако не исключено, что игрок окажется на «Олд Траффорд» уже в январе.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Вест Хэм Райс Деклан
Комментарии (6)
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talgatnurzhanov2006
1572675656
откуда такие деньги?
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spam2009
1572687299
А че за цены такие??, статистика нулевая, за что столько, он что - золотой?
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Milaninho
1572694603
20 летний ноунейм стоит под 100 млн.евро? Мир сошел с ума
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mutabor0992
1572795080
А это кто?М.Ю. что там бабло отмывает?
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