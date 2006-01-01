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    Деклан Райс – приоритетная трансферная цель «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» собирается усилить полузащиту, поскольку клуб не купил никого на замену Маруану Феллайни и Андеру Эррере, а Неманья Матич и Поль Погба могут в скором времени покинуть команду.

    По информации Goal.com, манкунианцы сделали своей приоритетной трансферной целью хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса.

    Сообщается, что приобретение 20-летнего англичанина обойдется «МЮ» в 80 миллионов фунтов (92,5 миллиона евро).

    «Юнайтед» планирует подписать Райса следующим летом, однако не исключено, что игрок окажется на «Олд Траффорд» уже в январе.

    Источник: Goal.com

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