Деклан Райс – приоритетная трансферная цель «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» собирается усилить полузащиту, поскольку клуб не купил никого на замену Маруану Феллайни и Андеру Эррере, а Неманья Матич и Поль Погба могут в скором времени покинуть команду.

По информации Goal.com, манкунианцы сделали своей приоритетной трансферной целью хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса.

Сообщается, что приобретение 20-летнего англичанина обойдется «МЮ» в 80 миллионов фунтов (92,5 миллиона евро).

«Юнайтед» планирует подписать Райса следующим летом, однако не исключено, что игрок окажется на «Олд Траффорд» уже в январе.