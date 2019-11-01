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  • Сборная России планирует провести четыре контрольных матча в рамках подготовки к Евро-2020

Сборная России планирует провести четыре контрольных матча в рамках подготовки к Евро-2020

1 ноября 2019, 13:48
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что команда в рамках подготовки к финальной части к Евро-2020 намерена сыграть четыре контрольных матча.

– Есть уже какая-то информация по поводу соперников сборной по контрольным матчам в марте и непосредственно перед Евро-2020?

– На данный момент РФС ведет предварительную работу, но до жеребьевки чемпионата Европы, которая пройдет 30 ноября в Бухаресте, говорить конкретно не имеет смысла. Важно четко понимать соперников по группе и расписание игр. Могу лишь сказать, что планируем провести две контрольные игры в марте и две – в первой декаде июня.

  • Сборная России досрочно завоевала путевку на Евро.
  • Старт континентального первенства запланирован на 12 июня 2020 года.

Состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино объявят 5 ноября

Источник: Sport24
Отбор ЧЕ-2020 Россия Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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Skull_Boy
1572610176
Выбирайте нормальные команды, которые уже попали на Евро или заняли 3е места в своих группах, а играть против аутов в образе Армении или белорусов резона нет
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