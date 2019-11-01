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    Сборная России планирует провести четыре контрольных матча в рамках подготовки к Евро-2020

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что команда в рамках подготовки к финальной части к Евро-2020 намерена сыграть четыре контрольных матча.

    – Есть уже какая-то информация по поводу соперников сборной по контрольным матчам в марте и непосредственно перед Евро-2020?

    – На данный момент РФС ведет предварительную работу, но до жеребьевки чемпионата Европы, которая пройдет 30 ноября в Бухаресте, говорить конкретно не имеет смысла. Важно четко понимать соперников по группе и расписание игр. Могу лишь сказать, что планируем провести две контрольные игры в марте и две – в первой декаде июня.

    • Сборная России досрочно завоевала путевку на Евро.
    • Старт континентального первенства запланирован на 12 июня 2020 года.

    Состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино объявят 5 ноября

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:48
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1334

      sovok 2 часа назад

      Саламыча учит не надо!
      Он сам кого хочешь научит...
      Удачи дорогие!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7325

      Skull_Boy 3 часа назад

      Выбирайте нормальные команды, которые уже попали на Евро или заняли 3е места в своих группах, а играть против аутов в образе Армении или белорусов резона нет

      1
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      ...
      Рейтинг: +3521

      dinar7777dinar > Skull_Boy 2 часа назад

      Да Армения то ещё и выиграет запросто

      0
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      Рейтинг: +3161

      Рубинище > Skull_Boy 28 минут назад

      нормальные команды с нами играть не хотят-боятся наверно

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