Авен: «Рано говорить о работе Тедеско – выиграли у дубля «Ростова»

Глава совета директоров «Альфа-банка» и болельщик «Спартака» Петр Авен поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (2:1).

«Выиграли, забили два хороших гола. Дубль Ларссона? Я не ждал, приятно удивлен. Работа Доменико Тедеско? Пока рано говорить. Выиграли у дубля «Ростова». Что будет — посмотрим. О перспективах состава, мне кажется, очень рано говорить. Нужно подождать как минимум до начала весенней части чемпионата. Пока очень рано говорить», – сказал Авен.