Авен: «Рано говорить о работе Тедеско – выиграли у дубля «Ростова»

Прав Пётр.
По поводу дубля не соглашусь, но в основном Пётр прав.Тедеско сам сказал, что до сих пор не знает всех возможностей команды и потому говорить что то конкретное о новых покупках и усилении, просто не может.Ему требуется время.Его в зимний перерыв как раз и должно хватить.Вот тогда я надеюсь мы и увидим истинный Спартак Тедеско.
Глава совета директоров «Альфа-банка» и болельщик «Спартака» Петр Авен поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (2:1).
«Выиграли, забили два хороших гола. Дубль Ларссона? Я не ждал, приятно удивлен. Работа Доменико Тедеско? Пока рано говорить. Выиграли у дубля «Ростова». Что будет — посмотрим. О перспективах состава, мне кажется, очень рано говорить. Нужно подождать как минимум до начала весенней части чемпионата. Пока очень рано говорить», – сказал Авен.
- Авен является одним из богатейших бизнесменов России.
- В 2014 году предприниматель планировал приобрести контрольный пакет акций «Спартака», но отказался в виду ряда причин.