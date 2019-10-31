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    Авен: «Рано говорить о работе Тедеско – выиграли у дубля «Ростова»

    Глава совета директоров «Альфа-банка» и болельщик «Спартака» Петр Авен поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (2:1).

    «Выиграли, забили два хороших гола. Дубль Ларссона? Я не ждал, приятно удивлен. Работа Доменико Тедеско? Пока рано говорить. Выиграли у дубля «Ростова». Что будет — посмотрим. О перспективах состава, мне кажется, очень рано говорить. Нужно подождать как минимум до начала весенней части чемпионата. Пока очень рано говорить», – сказал Авен.

    • Авен является одним из богатейших бизнесменов России.
    • В 2014 году предприниматель планировал приобрести контрольный пакет акций «Спартака», но отказался в виду ряда причин.

    Источник: Sport24

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    31.10.2019 22:24
    Комментарии8
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      Рейтинг: +9426

      vka1970 3 часа назад

      Прав Пётр.
      По поводу дубля не соглашусь, но в основном Пётр прав.Тедеско сам сказал, что до сих пор не знает всех возможностей команды и потому говорить что то конкретное о новых покупках и усилении, просто не может.Ему требуется время.Его в зимний перерыв как раз и должно хватить.Вот тогда я надеюсь мы и увидим истинный Спартак Тедеско.

      0
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      Рейтинг: +1527

      Alekxei Z. 3 часа назад

      А с чего вы взяли что играл дубль ?
      Судя по первому тайму Карпин планировал бронепоез , где все взади. Для такой игры и Ерёма и Шимуродов с Ионовым не подходят. Спартак выиграл по делу, а Ростов просто разочаровал, походу боитесь вы КБ..в автобусах не воспитаешь дух победителя.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2035

      erma 3 часа назад

      Ну, не совсем дубль по составу, а вот в ворота точно дубль.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31058

      Полная Канистра 3 часа назад

      богатейший ты наш а локо разве дублем играл? походу не смотрел матч занят был деньги считал

      4
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      ...
      Рейтинг: +117

      Файдаэн_Шаз > Полная Канистра 1 час назад

      Локомотив последние несколько матчей играл теми 11-ю игроками, которые были способны играть - некому их было заменять.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14636

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Меня только-что один коллега пожурил, что я не вижу крутых перемен. Хоть убейте, не вижу.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1527

      Alekxei Z. > DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Не видишь ? Завязывай с футболом.

      3
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      Рейтинг: +1079

      ААМ 3 часа назад

      Согласен.

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