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  • Авен: «Рано говорить о работе Тедеско – выиграли у дубля «Ростова»

Авен: «Рано говорить о работе Тедеско – выиграли у дубля «Ростова»

31 октября 2019, 22:24
9

Глава совета директоров «Альфа-банка» и болельщик «Спартака» Петр Авен поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (2:1).

«Выиграли, забили два хороших гола. Дубль Ларссона? Я не ждал, приятно удивлен. Работа Доменико Тедеско? Пока рано говорить. Выиграли у дубля «Ростова». Что будет — посмотрим. О перспективах состава, мне кажется, очень рано говорить. Нужно подождать как минимум до начала весенней части чемпионата. Пока очень рано говорить», – сказал Авен.

  • Авен является одним из богатейших бизнесменов России.
  • В 2014 году предприниматель планировал приобрести контрольный пакет акций «Спартака», но отказался в виду ряда причин.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Тедеско Доменико
Комментарии (9)
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ААМ
1572550484
Согласен.
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DOCTOR PENALTY
1572550778
Меня только-что один коллега пожурил, что я не вижу крутых перемен. Хоть убейте, не вижу.
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Полная Канистра
1572551002
богатейший ты наш а локо разве дублем играл? походу не смотрел матч занят был деньги считал
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erma
1572551098
Ну, не совсем дубль по составу, а вот в ворота точно дубль.
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vka1970
1572551496
Прав Пётр. По поводу дубля не соглашусь, но в основном Пётр прав.Тедеско сам сказал, что до сих пор не знает всех возможностей команды и потому говорить что то конкретное о новых покупках и усилении, просто не может.Ему требуется время.Его в зимний перерыв как раз и должно хватить.Вот тогда я надеюсь мы и увидим истинный Спартак Тедеско.
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RotBerg
1572572780
Да обычная для Спартака история, сейчас на руках носят, а потом с девизом один за всех, смешают с дерьмом и будут сетовать почему Федун такой долб...
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Диктор
1572583395
Это их проблемы кого выпускать ,во втором тайме играли можно сказать основа .Удачи Тедеско пусть у него все получится.
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мы_не_рабы
1572602496
В чём смысл высказывания Авена? Мы всё это и сами знаем. Да и Тедеско не раз говорил, что ему нужно время , а сейчас нужно играть на результат. Что Спартак и делает. Плохо ли, хорошо ли, но видно, что ребята стараются, налаживается игровая дисциплина. Появляются тренерские ходы, которые влияют на игру команды.
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