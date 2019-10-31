Депутат Госдумы Дегтярев: «Госкорпорации ежегодно вкладывают только в футбол больше 7 миллиардов рублей»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев оценил идею финансирования футбольных клубов в России через единый фонд.

«Крупные госкорпорации ежегодно суммарно вкладывают только в профессиональный футбол больше 7 миллиардов рублей. Но это моя оценка, потому что клубы скрывают [бюджеты].

Недаром губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил президенту скидывать их в фонд и справедливо распределять. Мне эта идея нравится, потому что профессиональный спорт, хоть он и профессиональный, должен быть зрелищным. А зрелище достигается выравниванием бюджетов и составов команд», – сказал Дегтярев.

Путин: «Все компании, финансирующие футбольные клубы, должны будут деньги направлять в фонд. Такой колхоз был бы более справедливым»