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    Депутат Госдумы Дегтярев: «Госкорпорации ежегодно вкладывают только в футбол больше 7 миллиардов рублей»

    Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев оценил идею финансирования футбольных клубов в России через единый фонд.

    «Крупные госкорпорации ежегодно суммарно вкладывают только в профессиональный футбол больше 7 миллиардов рублей. Но это моя оценка, потому что клубы скрывают [бюджеты].

    Недаром губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил президенту скидывать их в фонд и справедливо распределять. Мне эта идея нравится, потому что профессиональный спорт, хоть он и профессиональный, должен быть зрелищным. А зрелище достигается выравниванием бюджетов и составов команд», – сказал Дегтярев.

    Путин: «Все компании, финансирующие футбольные клубы, должны будут деньги направлять в фонд. Такой колхоз был бы более справедливым»

    Источник: ТАСС

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    31.10.2019 17:30
    Комментарии16
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      Рейтинг: +24

      Граф2019 2 часа назад

      а как в Англии нельзя? чи шо...

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      Рейтинг: +675

      dimag 2 часа назад

      А пенсионный уозраст до 65 лет подняли Госкоррупционеры.

      0
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      Рейтинг: +260

      Спартач80 4 часа назад

      У меня ООО и меня налоговая ********* по поводу-куда расходы......а тут спокойно льют лярды и хоть бы хны...ну куле-свои...

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      Рейтинг: +3159

      Рубинище 7 часов назад

      Про Захарченко лучше расскажи..какие гос корпорации ему столько же в квартиру наложили

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      Рейтинг: +7278

      ufos73 7 часов назад

      Дауны какие то, как они себе эту "справедливость"представляют?? И кто ее будет устанавливать?
      7 лярдов? И это министр?! Там НАМНОГО больше! Может тока в одну зину стока вкладывают? )))

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      Рейтинг: +531

      Давид59 > ufos73 6 часов назад

      Какой он нахрен министр. Это тот самый ЛДПРовец, у которого всегда в голове каша популистская была

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      Рейтинг: +7563

      alex1951 > Давид59 6 часов назад

      ....приходит Дегтярев в РФС и ховарит - вот вам 7000 000 000....
      из них половина нам ,за инициативу.....

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      Рейтинг: +739

      Ганнибал Лектор 7 часов назад

      Абсолютно тупое и бесперспективное предложение. В России ничего нет прозрачного, кроме воды в озере Байкал. Все мутное, тем более бюджет. Единственная цель, которую преследуют депутаты, предлагая такую дичь - возможность погреть вороватые лапки о чей-то кошелек. Если мы говорим о спонсировании команд через котел, то условный РЖД найдет способ спонсировать условный Локомотив в обход "общего котла"...

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      Рейтинг: +7563

      alex1951 7 часов назад

      7 миллиардов - это вам не 7 рублей ,в кармане не спрячешь......
      Должны же они где то всплыть........допускаю и не удивлюсь ,если в карманах ,кому они предназначены.....
      И по бумагам покажут ,что все окей...это на ФШМ в Мухосранске.....это на семинары на Мальдивах........Это премия за первое место в первенстве района села Большая Лужа .....ну и т.д.

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      Рейтинг: +5251

      BRO_football 7 часов назад

      Хотят создать что-то типа воровского общака, чтобы когда у какого-нибудь клуба начнутся финансовые проблемы, то он смог спокойно взять деньги из общего бюджета. Полная хрень! Богатые клубы, типа Зенита, не захотят выравнивать бюджеты остальных команд за свой счёт!
      Такая инициатива не найдёт поддержку среди футбольных клубов. Впрочем, кто их будет спрашивать?

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      Рейтинг: +1001

      serhio80 8 часов назад

      А сколько в Госдуму ежегодно складывается не забыл посчитать? ******** зрелище бы было вас ********* из думы на обычную работу, к людям, перевести

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      Рейтинг: +1011

      Фанат Рубина 8 часов назад

      газпром, ржд, втб
      первые двое та еще норм, НО 3 КУДА ВКЛАДЫВАЮТ В ПУСТОТУ ВИДИМО..
      хотя и 1 ту да же

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