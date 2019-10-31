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  • Депутат Госдумы Дегтярев: «Госкорпорации ежегодно вкладывают только в футбол больше 7 миллиардов рублей»

Депутат Госдумы Дегтярев: «Госкорпорации ежегодно вкладывают только в футбол больше 7 миллиардов рублей»

31 октября 2019, 17:30
13

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев оценил идею финансирования футбольных клубов в России через единый фонд.

«Крупные госкорпорации ежегодно суммарно вкладывают только в профессиональный футбол больше 7 миллиардов рублей. Но это моя оценка, потому что клубы скрывают [бюджеты].

Недаром губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил президенту скидывать их в фонд и справедливо распределять. Мне эта идея нравится, потому что профессиональный спорт, хоть он и профессиональный, должен быть зрелищным. А зрелище достигается выравниванием бюджетов и составов команд», – сказал Дегтярев.

Путин: «Все компании, финансирующие футбольные клубы, должны будут деньги направлять в фонд. Такой колхоз был бы более справедливым»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Путин Владимир
Комментарии (13)
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evgevg13
1572532572
лучше бы госкорпорации в народ вкладывали. или не выгодно?
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Дима Цэ
1572533863
Так хоть в футбол для народа. Если не так, найдут куда, только не народу...
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serhio80
1572533953
А сколько в Госдуму ежегодно складывается не забыл посчитать? ******** зрелище бы было вас ********* из думы на обычную работу, к людям, перевести
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BRO_football
1572535492
Хотят создать что-то типа воровского общака, чтобы когда у какого-нибудь клуба начнутся финансовые проблемы, то он смог спокойно взять деньги из общего бюджета. Полная хрень! Богатые клубы, типа Зенита, не захотят выравнивать бюджеты остальных команд за свой счёт! Такая инициатива не найдёт поддержку среди футбольных клубов. Впрочем, кто их будет спрашивать?
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alex1951
1572535791
7 миллиардов - это вам не 7 рублей ,в кармане не спрячешь...... Должны же они где то всплыть........допускаю и не удивлюсь ,если в карманах ,кому они предназначены..... И по бумагам покажут ,что все окей...это на ФШМ в Мухосранске.....это на семинары на Мальдивах........Это премия за первое место в первенстве района села Большая Лужа .....ну и т.д.
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Ганнибал Лектор
1572536005
Абсолютно тупое и бесперспективное предложение. В России ничего нет прозрачного, кроме воды в озере Байкал. Все мутное, тем более бюджет. Единственная цель, которую преследуют депутаты, предлагая такую дичь - возможность погреть вороватые лапки о чей-то кошелек. Если мы говорим о спонсировании команд через котел, то условный РЖД найдет способ спонсировать условный Локомотив в обход "общего котла"...
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ufos73
1572536631
Дауны какие то, как они себе эту "справедливость"представляют?? И кто ее будет устанавливать? 7 лярдов? И это министр?! Там НАМНОГО больше! Может тока в одну зину стока вкладывают? )))
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Рубинище
1572536729
Про Захарченко лучше расскажи..какие гос корпорации ему столько же в квартиру наложили
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dimag
1572552961
А пенсионный уозраст до 65 лет подняли Госкоррупционеры.
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Граф2019
1572553583
а как в Англии нельзя? чи шо...
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