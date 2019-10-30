Черчесов: «Оптимально, когда в сборной есть связки. Как при Хиддинке – защита была из ЦСКА, а атака из «Зенита»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о практике базовых клубов для национальных команд.

– В какой ситуации комфортнее тренеру сборной страны – при наличии базового клуба или равномерном распределении игроков по командам?

– Оптимально, когда есть определенные связки. Как в свое время в сборной России при Гусе Хиддинке – защита была из ЦСКА, а атака из «Зенита». Так комфортнее, поскольку перед играми бывает всего два дня, и за это время сложно наиграть связки. Но мы находимся в иной ситуации и должны искать оптимальные решения.

– С вами советуются при определении лимита на легионеров?

– Мое мнение по данному вопросу не решающее, а чисто информативное. Мы отталкиваемся от действующих правил. Приняли со следующего сезона формулу «восемь легионеров плюс 17 россиян» в заявке на чемпионат, будем подстраиваться под нее. Сложно сказать, увеличится ли количество кандидатов в сборную при новом лимите.

Сейчас в некоторых командах пять центральных защитников-иностранцев. При новой формуле такого не будет. Легионерами станут те, кто, как мы говорим, делает разницу. Руководители клубов начнут подходить к селекции более пристально. Когда я работал в московском «Динамо», на матчи Лиги Европы в стартовом составе все равно выходили четыре-пять россиян, хотя лимита в этом турнире нет. Если футболист высокого уровня – он будет на поле, – сказал Черчесов.