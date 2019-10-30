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    Черчесов: «Оптимально, когда в сборной есть связки. Как при Хиддинке – защита была из ЦСКА, а атака из «Зенита»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о практике базовых клубов для национальных команд.

    – В какой ситуации комфортнее тренеру сборной страны – при наличии базового клуба или равномерном распределении игроков по командам?

    – Оптимально, когда есть определенные связки. Как в свое время в сборной России при Гусе Хиддинке – защита была из ЦСКА, а атака из «Зенита». Так комфортнее, поскольку перед играми бывает всего два дня, и за это время сложно наиграть связки. Но мы находимся в иной ситуации и должны искать оптимальные решения.

    – С вами советуются при определении лимита на легионеров?

    – Мое мнение по данному вопросу не решающее, а чисто информативное. Мы отталкиваемся от действующих правил. Приняли со следующего сезона формулу «восемь легионеров плюс 17 россиян» в заявке на чемпионат, будем подстраиваться под нее. Сложно сказать, увеличится ли количество кандидатов в сборную при новом лимите.

    Сейчас в некоторых командах пять центральных защитников-иностранцев. При новой формуле такого не будет. Легионерами станут те, кто, как мы говорим, делает разницу. Руководители клубов начнут подходить к селекции более пристально. Когда я работал в московском «Динамо», на матчи Лиги Европы в стартовом составе все равно выходили четыре-пять россиян, хотя лимита в этом турнире нет. Если футболист высокого уровня – он будет на поле, – сказал Черчесов.

    • Черчесов посетил штаб-квартиру УЕФА в Ньоне, где выступил с лекцией перед тренерами из Албании, Чехии, Северной Македонии и Черногории, обучающимися на категорию PRO.
    • Сборная России под руководством Черчесова досрочно обеспечила себе участие в финальной части Евро-2020.

    Источник: «Большой спорт»

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    30.10.2019 19:34
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3898

      Владислав Vlad 54 минуты назад

      Говори прямо, Салямыч. - Хочу, что бы сборную представлял один клуб, как при Лобановском.
      Так вроде бы и работа будет и работать не надо.)))))
      Своим лимитом угробили футбол, и тут же говорят о какой-то конкуренции.

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      Рейтинг: +519

      Давид59 3 часа назад

      Если футболист высокого уровня – он будет на поле, – сказал Черчесов.......
      и выпустил на поле Роттенберга (посадив Гарика Денисова на лавку)

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      Рейтинг: +2146

      Черкизовский Кот > Давид59 2 часа назад

      Это из-за того, что Гарик не стал молчать, и сказал то, что все и так понимали, но не говорили об этом. А именно, что Боря играет незаслуженно. Но из-за Бори Саламыч усадил на лавку ещё и Алексея Козлова, после чего карьера в сборной у того закончилась. А ведь на ЧМ-2014 он был игроком основы. Не повело человеку, что на его позиции в клубе числилась "Легенда №28".

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      Рейтинг: +3937

      paracetamol 4 часа назад

      У тебя, лысого, связок нет. Каждый раз новый состав.

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      Рейтинг: +501

      playsh 5 часов назад

      Вспомни ещё про сборную по хоккею при Тарасове.?

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      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan 5 часов назад

      Оптимально, когда в сборной есть ФУТБОЛИСТЫ!
      Связки ... наиграются и без тренировок - в процессе официальных игр))) КОГДА ТАМ В СБОРНОЙ ТРЕНИРОВАТЬСЯ?

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