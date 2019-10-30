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  • Черчесов: «Оптимально, когда в сборной есть связки. Как при Хиддинке – защита была из ЦСКА, а атака из «Зенита»

Черчесов: «Оптимально, когда в сборной есть связки. Как при Хиддинке – защита была из ЦСКА, а атака из «Зенита»

30 октября 2019, 19:34
5

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о практике базовых клубов для национальных команд.

– В какой ситуации комфортнее тренеру сборной страны – при наличии базового клуба или равномерном распределении игроков по командам?

– Оптимально, когда есть определенные связки. Как в свое время в сборной России при Гусе Хиддинке – защита была из ЦСКА, а атака из «Зенита». Так комфортнее, поскольку перед играми бывает всего два дня, и за это время сложно наиграть связки. Но мы находимся в иной ситуации и должны искать оптимальные решения.

– С вами советуются при определении лимита на легионеров?

– Мое мнение по данному вопросу не решающее, а чисто информативное. Мы отталкиваемся от действующих правил. Приняли со следующего сезона формулу «восемь легионеров плюс 17 россиян» в заявке на чемпионат, будем подстраиваться под нее. Сложно сказать, увеличится ли количество кандидатов в сборную при новом лимите.

Сейчас в некоторых командах пять центральных защитников-иностранцев. При новой формуле такого не будет. Легионерами станут те, кто, как мы говорим, делает разницу. Руководители клубов начнут подходить к селекции более пристально. Когда я работал в московском «Динамо», на матчи Лиги Европы в стартовом составе все равно выходили четыре-пять россиян, хотя лимита в этом турнире нет. Если футболист высокого уровня – он будет на поле, – сказал Черчесов.

  • Черчесов посетил штаб-квартиру УЕФА в Ньоне, где выступил с лекцией перед тренерами из Албании, Чехии, Северной Македонии и Черногории, обучающимися на категорию PRO.
  • Сборная России под руководством Черчесова досрочно обеспечила себе участие в финальной части Евро-2020.

Источник: «Большой спорт»
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Зенит ЦСКА Хиддинк Гус Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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Plyash
1572457971
Вспомни ещё про сборную по хоккею при Тарасове.?
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paracetamol
1572462789
У тебя, лысого, связок нет. Каждый раз новый состав.
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Давид59
1572464938
Если футболист высокого уровня – он будет на поле, – сказал Черчесов....... и выпустил на поле Роттенберга (посадив Гарика Денисова на лавку)
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Владислав Vlad
1572474440
Говори прямо, Салямыч. - Хочу, что бы сборную представлял один клуб, как при Лобановском. Так вроде бы и работа будет и работать не надо.))))) Своим лимитом угробили футбол, и тут же говорят о какой-то конкуренции.
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