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  • Агент Шюррле: «Болельщики могут не волноваться за Андре, он продолжит играть в «Спартаке»

Агент Шюррле: «Болельщики могут не волноваться за Андре, он продолжит играть в «Спартаке»

30 октября 2019, 16:26
15

Инго Хаспел, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Андре Шюррле, прокомментировал слова игрока, не исключившего завершение карьеры через 1-2 года.

«У Шюррле нет никаких проблем со здоровьем. Интервью, которое он дал, было довольно глубоким. Многие слова имели отношение не столько к футболу, столько к жизни в целом. Болельщики могут не волноваться за него, он продолжит играть в «Спартаке», – сказал Хаспел.

  • В этом сезоне РПЛ Шюррле сыграл девять матчей, забил гол и отдал два ассиста.
  • 28-летний игрок перешел в московский клуб на правах годичной аренды. Сообщалось, что красно-белые могут выкупить футболиста за 8 миллионов евро.

Шюррле: «Может быть, я буду играть еще год-два. Хочу принимать решение в конце каждого сезона»


Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Шюррле Андре
Комментарии (15)
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vladimir-7
1572442967
Так и поняли, что это не завершение карьеры, а предупреждение о том, что возможен уход из спартака, который будет рассматриваться по окончании каждого сезона, тем более, что это зависит от жизни в целом.
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seth343
1572443870
Гуд
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Mister_Tomsk
1572445862
Да ему федун акцию лукойла задарит и все)))
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tare44
1572447279
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - khl-insider.com
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APchelov
1572447994
Типа если свистеть не будут, то он ещё погостит в москве
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vka1970
1572457437
Я в принципе именно так и подумал, учитывая что наши СМИ самые СМИ в мире.
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Диктор
1572494318
Мы ничего и не думали это же было написано в наших СМИ ...............
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paracetamol
1572503590
А куда он денется, кто еще его возьмет?
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АртурZaСМ
1572506201
Переживаем как раз-таки за то , что он дальше будет выступать за Спартак. При нынешней его игре с него толку, как с козла молока...
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subbotaspartak
1572512077
Это и беспокоит, собирается ли играть, Или дурака валять? Или бабло дороже забитых голов.
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