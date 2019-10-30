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    Агент Шюррле: «Болельщики могут не волноваться за Андре, он продолжит играть в «Спартаке»

    Инго Хаспел, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Андре Шюррле, прокомментировал слова игрока, не исключившего завершение карьеры через 1-2 года.

    «У Шюррле нет никаких проблем со здоровьем. Интервью, которое он дал, было довольно глубоким. Многие слова имели отношение не столько к футболу, столько к жизни в целом. Болельщики могут не волноваться за него, он продолжит играть в «Спартаке», – сказал Хаспел.

    • В этом сезоне РПЛ Шюррле сыграл девять матчей, забил гол и отдал два ассиста.
    • 28-летний игрок перешел в московский клуб на правах годичной аренды. Сообщалось, что красно-белые могут выкупить футболиста за 8 миллионов евро.

    Шюррле: «Может быть, я буду играть еще год-два. Хочу принимать решение в конце каждого сезона»


    Источник: Sport24

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    30.10.2019 16:26
    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +9373

      vka1970 5 часов назад

      Я в принципе именно так и подумал, учитывая что наши СМИ самые СМИ в мире.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3681

      APchelov 8 часов назад

      Типа если свистеть не будут, то он ещё погостит в москве

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1147

      neim 8 часов назад

      Ладно этого хоть в аренду взяли, а вот за каким хреном Динамо 20 лямов ввалило за "недвижимость", мне пока не очень ясно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      tare44 8 часов назад

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - khl-insider.com

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +861

      Mister_Tomsk 8 часов назад

      Да ему федун акцию лукойла задарит и все)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +440

      frizom > Mister_Tomsk 8 часов назад

      да вы бы тоже не отказались бы

      2
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      Рейтинг: +532

      seth343 9 часов назад

      Гуд

      2
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    • ...
      Рейтинг: +10095

      vladimir-7 9 часов назад

      Так и поняли, что это не завершение карьеры, а предупреждение о том,
      что возможен уход из спартака, который будет рассматриваться по окончании каждого сезона, тем более, что это зависит от жизни в целом.

      0
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      Рейтинг: +20726

      oyabun > vladimir-7 8 часов назад

      Если продолжит играть так же как и сейчас, то никто его удерживать в Спартаке и не будет.

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      Рейтинг: +440

      frizom > vladimir-7 8 часов назад

      его специально брали в аренду чтобы не платить сразу его дорогой трансфер.
      Ему тоже надо было понять стоит ли сюда ехать.
      Вот в конце сезона и посмотрим.
      По мне так клуб правильно все сделал что не купил сразу

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      Рейтинг: +10095

      vladimir-7 > frizom 7 часов назад

      Все правильно и нужно только так всем поступать, а не выкидывать деньги на ветер

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