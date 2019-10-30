Агент Шюррле: «Болельщики могут не волноваться за Андре, он продолжит играть в «Спартаке»

Инго Хаспел, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Андре Шюррле, прокомментировал слова игрока, не исключившего завершение карьеры через 1-2 года.

«У Шюррле нет никаких проблем со здоровьем. Интервью, которое он дал, было довольно глубоким. Многие слова имели отношение не столько к футболу, столько к жизни в целом. Болельщики могут не волноваться за него, он продолжит играть в «Спартаке», – сказал Хаспел.

В этом сезоне РПЛ Шюррле сыграл девять матчей, забил гол и отдал два ассиста.

28-летний игрок перешел в московский клуб на правах годичной аренды. Сообщалось, что красно-белые могут выкупить футболиста за 8 миллионов евро.

Шюррле: «Может быть, я буду играть еще год-два. Хочу принимать решение в конце каждого сезона»



