Болгария проведет матч без зрителей из-за расизма на игре с Англией

УЕФА озвучил наказание для сборной Болгарии по итогам матча квалификации Евро-2020 с Англией (0:6).
Болгарская команда проведет одну домашнюю игру при пустых трибунах в турнирах УЕФА. На один матч Болгарию наказали условно с испытательным сроком два года.
На двух следующих матчах сборной Болгарии в турнирах УЕФА должен быть показан баннер «Нет расизму».
Болгарский футбольный союз оштрафован на 75 тысяч евро за расистское поведение болельщиков и бросание предметов на поле, а также на 10 тысяч евро за неуважение к национальному гимну.
- Матч Англии со сборной Болгарии (6:0) в 8-м туре отбора Евро-2020 дважды останавливали из-за фанатов – по мнению арбитра, они оскорбляли чернокожих футболистов гостей.
- Глава Болгарского футбольного союза уволился из-за расистского скандала.
Источник: сайт УЕФА