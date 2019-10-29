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    Болгария проведет матч без зрителей из-за расизма на игре с Англией

    УЕФА озвучил наказание для сборной Болгарии по итогам матча квалификации Евро-2020 с Англией (0:6).

    Болгарская команда проведет одну домашнюю игру при пустых трибунах в турнирах УЕФА. На один матч Болгарию наказали условно с испытательным сроком два года.

    На двух следующих матчах сборной Болгарии в турнирах УЕФА должен быть показан баннер «Нет расизму».

    Болгарский футбольный союз оштрафован на 75 тысяч евро за расистское поведение болельщиков и бросание предметов на поле, а также на 10 тысяч евро за неуважение к национальному гимну.

    • Матч Англии со сборной Болгарии (6:0) в 8-м туре отбора Евро-2020 дважды останавливали из-за фанатов – по мнению арбитра, они оскорбляли чернокожих футболистов гостей.
    • Глава Болгарского футбольного союза уволился из-за расистского скандала.

    Источник: сайт УЕФА

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    29.10.2019 18:45
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