Болгария проведет матч без зрителей из-за расизма на игре с Англией

УЕФА озвучил наказание для сборной Болгарии по итогам матча квалификации Евро-2020 с Англией (0:6).

Болгарская команда проведет одну домашнюю игру при пустых трибунах в турнирах УЕФА. На один матч Болгарию наказали условно с испытательным сроком два года.

На двух следующих матчах сборной Болгарии в турнирах УЕФА должен быть показан баннер «Нет расизму».

Болгарский футбольный союз оштрафован на 75 тысяч евро за расистское поведение болельщиков и бросание предметов на поле, а также на 10 тысяч евро за неуважение к национальному гимну.