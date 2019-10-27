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    Гончаренко: «Любые мои слова вы можете развернуть и меня ими бить»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги встречи 14-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1).

    Незабитый Влашичем пенальти? Если идет черная полоса, то она у всех и всех эпизодах. И Чалов в каком-то случае не справился с подработкой в выгодной позиции. Такие ситуации бывают, надо их проходить.

    Когда выигрываешь у «Реала», то взлетаешь так высоко, что надо упасть очень глубоко, чтобы вернуться. Иногда за черной полосой начинается взлетная.

    — Кризис? Любые мои слова вы можете развернуть и меня ими бить. Зрелость приходит, когда такие игры проходишь. Если открутим на полтора года назад, то Ахметов мало играл, Обляков не всегда по 90 минут в «Уфе». И так почти по каждому. Болельщикам сложно принять ситуацию, но мы идем по своему пути и не намерены сворачивать», – отметил Гончаренко.

    • ЦСКА не выигрывает в пяти официальных матчах подряд.
    • После 14 туров ЦСКА занимает четвертое место в таблице.

    Источник: «СЭ»

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    27.10.2019 21:14
    Комментарии20
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      Рейтинг: +34706

      MaxRnD 2 часа назад

      Правильно, говорить надо только в присутствие адвоката ....

      0
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      Рейтинг: +116

      Алексей 199 3 часа назад

      Дайте Вите поработать))

      0
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      Рейтинг: +10068

      vladimir-7 5 часов назад

      Одни и те же призывы и обоснования, никаких конкретных предложений
      и действий со стороны гл. тренера и его штаба по работе с командой, все
      выступления Р.Бабаева одни и те же, как с заезженной пластинке. И еще,
      о каком своем пути идет разговор и с которого вы не намерены никуда сворачивать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      S.K.V. 14 часов назад

      Гончаренко идет по пути Кононова.

      0
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      Рейтинг: +1712

      _Kesh_Suntar_ 14 часов назад

      "Он вам не Гончеренко!" Он по своему ноет!
      Если открутим на полтора года назад, то Ахметов мало играл, Обляков не всегда по 90 минут в «Уфе» и так почти по каждому. - Теперь перевод его слов!!

      Про Ахметова?? Ну блин елки палки с отдел кадров,, еще этот "Красава" подкрутил,, ша стоит 8 лямов! Приходится ставить в основу постоянно,, а то меня "Руководство" давит.,,
      Про Облякова?? Он мой сын не брачный,,, еще капитан сборной молодежки! Ух горжусь,,
      Про Чалова?? Нее он пока ребенок! Бунтует что не отправили в "Англию" еще этот усатый добил окончательно походу!
      Про Кучаева?? Он просто психологически сломался,, чудо что еще играет! Ваще не идет в стыки "силовой контакт"!
      Про Бийола?? Хороший опорник нооо, нету скорости и быстро выдыхается,,
      Про Бистровича?? Сломался пол года да, да да уже встрою, но он заложник "системы" хочу основу подставить! но "Руководство Ахметова!!,, с другой стороны мой сын!
      Про Влашича?? Он не Головин, не играет все 90 минут!
      Про Роман Бабаева?? Лох конченный "Родриго Бекао" ну как как ***??,, теперь ни как не мегу защиту наладить из-за этого!
      Про Гинера. В Новый год 2018! С деда мороза нападающего пожелал толкового, так жду уже второй год! "https://www.youtube.com/watch?v=rXwlWAzDlXI".
      Про ,,,,,,,,,

      0
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      Рейтинг: +1541

      general.lizyukov 15 часов назад

      За такую "работу" по лицу бьют.
      Подай в отставку, не позорься.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +525

      19831170 > general.lizyukov 7 часов назад

      Что вы ноете как бабы. Во второй половине увидим новый, свежий ЦСКА. Вы не учитываете травмы, в защите играют пиз..ки.И наконец посмотрите при всём этом в таблицу, всё не так плохо как тут все плачут.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1541

      general.lizyukov > 19831170 2 часа назад

      Мы эту мантру год назад слышали. Нового ЦСКА мы весной не увидели, увидели вылет из зоны ЛЧ и мимо медалей.

      0
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      Рейтинг: +3567

      Yev 15 часов назад

      Может уже хватит прикрываться Реалом, который тогда был в глубокой ...опе.
      Эта чёрная полоса началась с его прихода, просто какое-то время команда катила на запасе и наработках Слуцкого и провальных играх конкуренков. Сейчас временные проблемы стали постоянной реальностью.
      У болельщиков ЦСКА большое терпение или им всё равно.

      1
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      Рейтинг: +5291

      Агасфер > Yev 15 часов назад

      В прошлый сезон полностью новая команда вкатилась без его "тренерского вмешательства",и поехала вначале на энтузиазме и новизне.А вот с приходом его "односельчанина",в качестве старшего тренера,всё и началось.Видимо этот дуэт подавил оставшийся коллектив тренеров.А уж как они подготовили команду прошлой зимней паузой! Потом ещё вернулся гастарбайтер по физподготовке.Он же лучше знает наш климат и условия!Появились любимчики,мутный трансферщик Дюков,передача права подписи Бабаеву...Всё это попахивает утратой части интереса Гинера;очевидно,он решил сосредоточиться на страховом бизнесе,а эта компашка не тянет клуб.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6999

      Вомбат 16 часов назад

      Зачем бить Гончаренко словами, да еще его собственными, если налицо результаты команды, которыми гораздо сподручнее его бить. Но лично я не буду. Он делал то, что его просил Гинер. Сливал не приносящую денег Лигу Европы в пользу чемпионата. Один раз это дало результат - был обыгран Краснодар. Другой раз не очень - ничья с Уфой. Третий раз совсем не помогло. Потому что от трех позорных поражений (пусть даже и плановых) в международных матчах игроки ЦСКА утратили уверенность в себе. Клубы ведущих лиг давно уже набили эти шишки, которые сейчас впервые набивает ЦСКА. Поэтому клубы топ-лиг на игры ЛЕ ставят резерв и только резерв. Основа сохраняет силы на чемпионат без ущерба для уверенности, а резервисты рвут жилы в играх ЛЕ, чтобы заслужить место в основе. (Например, в декабре 2007 резервисты Эвертона, обыграв в гостях основу АЗ в матче, не имевшем для Эвертона турнирного значения, помогли Зениту, уже распрощавшемуся с надеждой на евровесну, пройти дальше и взять два еврокубка. А основной состав Эвертона после той игры в Алкмаре обновился.)

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      Рейтинг: +5291

      Агасфер > Вомбат 15 часов назад

      В ЦСКА нет резервистов и этот фокус не пройдёт.

      0
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      Рейтинг: +3890

      paracetamol 16 часов назад

      Ганчаренка совсем развалил команду. Даже Влашич пен промазал. Случайно или нет?

      -1
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      Рейтинг: +6999

      Вомбат > paracetamol 16 часов назад

      Нет, см. выше.

      0
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      Рейтинг: +3890

      paracetamol > Вомбат 14 часов назад

      У Ганчаренки и в ЛЕ и в РПЛ играет одно и то же г-но. Деления не вижу. Да и как тренер он г-но. Команда сливает раз за разом, а ни комбинаций, ни чего нового нет. Все привыкли и лупят их в хвост и гриву.

      -1
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      Рейтинг: +350

      Simbirsk 16 часов назад

      Долго терпел, но... Слова, как говорится к делу не пришьешь. Есть признаки болезни (пропускаем много в последние минуты, да и вообще слабые вторые таймы), есть болезнь, значит надо ее лечить. При всем уважении, вы Виктор, либо не правильный диагноз ставите, либо не теми препаратами лечите. А посему следует вывод, врач из вас посредственный

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      Рейтинг: +5291

      Агасфер > Simbirsk 15 часов назад

      Он это не прочитает.Он никогда не виноват,найдите за три года хоть одно его слово о своей ошибке!

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