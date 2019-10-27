Гончаренко: «Любые мои слова вы можете развернуть и меня ими бить»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги встречи 14-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1).

Незабитый Влашичем пенальти? Если идет черная полоса, то она у всех и всех эпизодах. И Чалов в каком-то случае не справился с подработкой в выгодной позиции. Такие ситуации бывают, надо их проходить.

Когда выигрываешь у «Реала», то взлетаешь так высоко, что надо упасть очень глубоко, чтобы вернуться. Иногда за черной полосой начинается взлетная.

— Кризис? Любые мои слова вы можете развернуть и меня ими бить. Зрелость приходит, когда такие игры проходишь. Если открутим на полтора года назад, то Ахметов мало играл, Обляков не всегда по 90 минут в «Уфе». И так почти по каждому. Болельщикам сложно принять ситуацию, но мы идем по своему пути и не намерены сворачивать», – отметил Гончаренко.