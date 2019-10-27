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  • Гончаренко: «Любые мои слова вы можете развернуть и меня ими бить»

Гончаренко: «Любые мои слова вы можете развернуть и меня ими бить»

27 октября 2019, 21:14
20

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги встречи 14-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1).

Незабитый Влашичем пенальти? Если идет черная полоса, то она у всех и всех эпизодах. И Чалов в каком-то случае не справился с подработкой в выгодной позиции. Такие ситуации бывают, надо их проходить.

Когда выигрываешь у «Реала», то взлетаешь так высоко, что надо упасть очень глубоко, чтобы вернуться. Иногда за черной полосой начинается взлетная.

— Кризис? Любые мои слова вы можете развернуть и меня ими бить. Зрелость приходит, когда такие игры проходишь. Если открутим на полтора года назад, то Ахметов мало играл, Обляков не всегда по 90 минут в «Уфе». И так почти по каждому. Болельщикам сложно принять ситуацию, но мы идем по своему пути и не намерены сворачивать», – отметил Гончаренко.

  • ЦСКА не выигрывает в пяти официальных матчах подряд.
  • После 14 туров ЦСКА занимает четвертое место в таблице.

Источник: «СЭ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (20)
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JTherry
1572201218
болельщики почему-то считают, что пенальти - это фактически гол, но на практике это совсем не так, пенальти надо уметь реализовывать...
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RUBINTATAR
1572202482
Балабол.
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Simbirsk
1572204049
Долго терпел, но... Слова, как говорится к делу не пришьешь. Есть признаки болезни (пропускаем много в последние минуты, да и вообще слабые вторые таймы), есть болезнь, значит надо ее лечить. При всем уважении, вы Виктор, либо не правильный диагноз ставите, либо не теми препаратами лечите. А посему следует вывод, врач из вас посредственный
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paracetamol
1572204220
Ганчаренка совсем развалил команду. Даже Влашич пен промазал. Случайно или нет?
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Вомбат
1572205555
Зачем бить Гончаренко словами, да еще его собственными, если налицо результаты команды, которыми гораздо сподручнее его бить. Но лично я не буду. Он делал то, что его просил Гинер. Сливал не приносящую денег Лигу Европы в пользу чемпионата. Один раз это дало результат - был обыгран Краснодар. Другой раз не очень - ничья с Уфой. Третий раз совсем не помогло. Потому что от трех позорных поражений (пусть даже и плановых) в международных матчах игроки ЦСКА утратили уверенность в себе. Клубы ведущих лиг давно уже набили эти шишки, которые сейчас впервые набивает ЦСКА. Поэтому клубы топ-лиг на игры ЛЕ ставят резерв и только резерв. Основа сохраняет силы на чемпионат без ущерба для уверенности, а резервисты рвут жилы в играх ЛЕ, чтобы заслужить место в основе. (Например, в декабре 2007 резервисты Эвертона, обыграв в гостях основу АЗ в матче, не имевшем для Эвертона турнирного значения, помогли Зениту, уже распрощавшемуся с надеждой на евровесну, пройти дальше и взять два еврокубка. А основной состав Эвертона после той игры в Алкмаре обновился.)
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Yev
1572207604
Может уже хватит прикрываться Реалом, который тогда был в глубокой ...опе. Эта чёрная полоса началась с его прихода, просто какое-то время команда катила на запасе и наработках Слуцкого и провальных играх конкуренков. Сейчас временные проблемы стали постоянной реальностью. У болельщиков ЦСКА большое терпение или им всё равно.
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general.lizyukov
1572209234
За такую "работу" по лицу бьют. Подай в отставку, не позорься.
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_Kesh_Suntar_
1572212741
"Он вам не Гончеренко!" Он по своему ноет! Если открутим на полтора года назад, то Ахметов мало играл, Обляков не всегда по 90 минут в «Уфе» и так почти по каждому. - Теперь перевод его слов!! Про Ахметова?? Ну блин елки палки с отдел кадров,, еще этот "Красава" подкрутил,, ша стоит 8 лямов! Приходится ставить в основу постоянно,, а то меня "Руководство" давит.,, Про Облякова?? Он мой сын не брачный,,, еще капитан сборной молодежки! Ух горжусь,, Про Чалова?? Нее он пока ребенок! Бунтует что не отправили в "Англию" еще этот усатый добил окончательно походу! Про Кучаева?? Он просто психологически сломался,, чудо что еще играет! Ваще не идет в стыки "силовой контакт"! Про Бийола?? Хороший опорник нооо, нету скорости и быстро выдыхается,, Про Бистровича?? Сломался пол года да, да да уже встрою, но он заложник "системы" хочу основу подставить! но "Руководство Ахметова!!,, с другой стороны мой сын! Про Влашича?? Он не Головин, не играет все 90 минут! Про Роман Бабаева?? Лох конченный "Родриго Бекао" ну как как ***??,, теперь ни как не мегу защиту наладить из-за этого! Про Гинера. В Новый год 2018! С деда мороза нападающего пожелал толкового, так жду уже второй год! "https://www.youtube.com/watch?v=rXwlWAzDlXI". Про ,,,,,,,,,
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S.K.V.
1572213843
Гончаренко идет по пути Кононова.
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MaxRnD
1572257167
Правильно, говорить надо только в присутствие адвоката ....
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