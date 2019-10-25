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    Уткин: «Проблема ЦСКА заключается в Гинере. Гончаренко не хватает президента-практика»

    Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин высказался о текущем положении дел в ЦСКА.

    • Армейцы проиграли все три матча в групповом этапе Лиги Европы с общим счетом 1:8.
    • В РПЛ по итогам 13 туров команда занимает пятое место.

    «Проблема ЦСКА на самом деле заключается в Гинере. Это не просто частный – это личный клуб. Да, Гинер никогда не был фактическим владельцем, он младший акционер, но он определял взаимоотношения внутри команды, то, как в ней все идет, что принято, а что нет, когда продавать Жо и не продавать Карвальо, какого цвета забор в Ватутинках.

    Именно этого сейчас нет. Система Гинера не работает, потому что это не система, не набор приемов и умений, это его личность. Гинеру 60 лет почти. Смена поколений в ЦСКА – это не замена ветеранов молодежью. Это уход тех, кто вместе с Гинером прошел все и появление других, которые выросли в совершенно другом мире, не смотрели ни Гайдая, ни «Место встречи», а смотрели «Марвел», которого не знает Леннорыч. С ними, новыми, он так не сможет.

    Все остальное производное. Все проблемы Гончаренко – в коллективе. Он ведь не плохой, он умный, но ему не хватает президента-практика, который может сказать переутомленному или переслушавшему наставлений, все более и более раздраженному игроку что-то отеческое. Или совет. Или историю из жизни со значением. Вот тут износилось-то все», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Давайте честно: состав у ЦСКА слаб. Потому провал в ЛЕ – закономерен

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    25.10.2019 14:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 октября 2019, 18:38

      Умному и всезнающему васе надо взять ипотеку, и выкупить цска. Ну и показать всем как жить

      0
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      Рейтинг: +1368

      Taps 25 октября 2019, 18:08

      БОМБАРДИР ! Убери с сайта гнусную жирную утку.

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 25 октября 2019, 16:15

      Давайте не будем только из ЦСКА делать клуб похожий на Спартак или Зенит, где каждый год пол состава меняется ! Потенциал есть у команды и не забывайте сколько было травм .

      2
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      Рейтинг: +12141

      BRO_football 25 октября 2019, 14:50

      Всё верно говорит. Спасибо, конечно, за всё Гинеру, но ему пора уйти. Клубу нужны изменения.
      Пример - Локомотив. Как только выгнали Смородскую с поста Президента клуба у Локомотива сразу и чемпионство РПЛ, и победа в Кубке России, и участие в ЛЧ. Раньше было только стабильное место в середине таблицы.

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      Рейтинг: +2420

      zritelx > BRO_football 25 октября 2019, 16:37

      Глупость, у Локо бюджет государственный, что есть желающие купить ЦСКА , изменения уровня Торпедо или в лучшем случае Динамо-этого хочешь.

      1
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 25 октября 2019, 14:36

      Гинер как раз таки историю может и рассказать и по отцовски поугорать там, но вот купить нападающего и опорника не может... Уже и сам Ганчаренко не выдержал и сказал что беда в опорке и в клубе с самого начала сезона знали об этом. И конечно же любимый лимит... Не было бы лимита, то Чалова продали, Обликова, Дивеевым не покупали, а купили толковых футболистов

      0
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      Рейтинг: +829

      Spinorr > InterMilLano1908 25 октября 2019, 15:12

      Не надо про лимит! Что же они не купили толковых футболистов вместо Шарлия, Магнуссона, и, прости Господи, Седрика Гогуа?

      6
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      Рейтинг: +26836

      slavutiq70 > InterMilLano1908 25 октября 2019, 20:22

      Да при чём лимит???Даже Зенит сейчас не может купить с пяток качественных легов,,,,от силы 1-3 не больше,,,,,а что про остальных говорить скупаем всех кто в европе не нужен,,,и хотим чтоб эти леги которые сидели на лавке потом выигрывали у тех кому они проиграли конкуренцию....

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