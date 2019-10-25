Уткин: «Проблема ЦСКА заключается в Гинере. Гончаренко не хватает президента-практика»

Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин высказался о текущем положении дел в ЦСКА.

Армейцы проиграли все три матча в групповом этапе Лиги Европы с общим счетом 1:8.

В РПЛ по итогам 13 туров команда занимает пятое место.

«Проблема ЦСКА на самом деле заключается в Гинере. Это не просто частный – это личный клуб. Да, Гинер никогда не был фактическим владельцем, он младший акционер, но он определял взаимоотношения внутри команды, то, как в ней все идет, что принято, а что нет, когда продавать Жо и не продавать Карвальо, какого цвета забор в Ватутинках.

Именно этого сейчас нет. Система Гинера не работает, потому что это не система, не набор приемов и умений, это его личность. Гинеру 60 лет почти. Смена поколений в ЦСКА – это не замена ветеранов молодежью. Это уход тех, кто вместе с Гинером прошел все и появление других, которые выросли в совершенно другом мире, не смотрели ни Гайдая, ни «Место встречи», а смотрели «Марвел», которого не знает Леннорыч. С ними, новыми, он так не сможет.

Все остальное производное. Все проблемы Гончаренко – в коллективе. Он ведь не плохой, он умный, но ему не хватает президента-практика, который может сказать переутомленному или переслушавшему наставлений, все более и более раздраженному игроку что-то отеческое. Или совет. Или историю из жизни со значением. Вот тут износилось-то все», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Давайте честно: состав у ЦСКА слаб. Потому провал в ЛЕ – закономерен