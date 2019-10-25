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  • Уткин: «Проблема ЦСКА заключается в Гинере. Гончаренко не хватает президента-практика»

Уткин: «Проблема ЦСКА заключается в Гинере. Гончаренко не хватает президента-практика»

25 октября 2019, 14:23
8

Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин высказался о текущем положении дел в ЦСКА.

  • Армейцы проиграли все три матча в групповом этапе Лиги Европы с общим счетом 1:8.
  • В РПЛ по итогам 13 туров команда занимает пятое место.

«Проблема ЦСКА на самом деле заключается в Гинере. Это не просто частный – это личный клуб. Да, Гинер никогда не был фактическим владельцем, он младший акционер, но он определял взаимоотношения внутри команды, то, как в ней все идет, что принято, а что нет, когда продавать Жо и не продавать Карвальо, какого цвета забор в Ватутинках.

Именно этого сейчас нет. Система Гинера не работает, потому что это не система, не набор приемов и умений, это его личность. Гинеру 60 лет почти. Смена поколений в ЦСКА – это не замена ветеранов молодежью. Это уход тех, кто вместе с Гинером прошел все и появление других, которые выросли в совершенно другом мире, не смотрели ни Гайдая, ни «Место встречи», а смотрели «Марвел», которого не знает Леннорыч. С ними, новыми, он так не сможет.

Все остальное производное. Все проблемы Гончаренко – в коллективе. Он ведь не плохой, он умный, но ему не хватает президента-практика, который может сказать переутомленному или переслушавшему наставлений, все более и более раздраженному игроку что-то отеческое. Или совет. Или историю из жизни со значением. Вот тут износилось-то все», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Давайте честно: состав у ЦСКА слаб. Потому провал в ЛЕ – закономерен

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор Гинер Евгений Уткин Василий
Комментарии (8)
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InterMilLano1908
1572003395
Гинер как раз таки историю может и рассказать и по отцовски поугорать там, но вот купить нападающего и опорника не может... Уже и сам Ганчаренко не выдержал и сказал что беда в опорке и в клубе с самого начала сезона знали об этом. И конечно же любимый лимит... Не было бы лимита, то Чалова продали, Обликова, Дивеевым не покупали, а купили толковых футболистов
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BRO_football
1572004202
Всё верно говорит. Спасибо, конечно, за всё Гинеру, но ему пора уйти. Клубу нужны изменения. Пример - Локомотив. Как только выгнали Смородскую с поста Президента клуба у Локомотива сразу и чемпионство РПЛ, и победа в Кубке России, и участие в ЛЧ. Раньше было только стабильное место в середине таблицы.
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Derzkiy1
1572009359
Давайте не будем только из ЦСКА делать клуб похожий на Спартак или Зенит, где каждый год пол состава меняется ! Потенциал есть у команды и не забывайте сколько было травм .
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Taps
1572016124
БОМБАРДИР ! Убери с сайта гнусную жирную утку.
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APchelov
1572017890
Умному и всезнающему васе надо взять ипотеку, и выкупить цска. Ну и показать всем как жить
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