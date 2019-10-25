Adidas может снова стать техническим спонсором «Локомотива»

Руководитель департамента спортивного маркетинга Adidas Алексей Савула заявил, что компания ведет переговоры с «Локомотивом» о техническом спонсорстве.
«Мы ведем переговоры с клубом. Сейчас считаем бизнес-кейсы. Пока у них есть контракт с Under Armour. Поэтому пока просто поверхностно общаемся», – сказал Савула.
- Контракт «Локомотива» с Under Armour рассчитан до конца сезона-2020/21.
- Московский клуб уже сотрудничал с Adidas в 1989 и 1993 годах, а также в периоды 2005-2010 и 2014-2018 годов.
- По итогам 13 туров столичная команда лидирует в турнирной таблице РПЛ.
Источник: «Рейтинг букмекеров»
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