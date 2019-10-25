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    Adidas может снова стать техническим спонсором «Локомотива»

    Руководитель департамента спортивного маркетинга Adidas Алексей Савула заявил, что компания ведет переговоры с «Локомотивом» о техническом спонсорстве.

    «Мы ведем переговоры с клубом. Сейчас считаем бизнес-кейсы. Пока у них есть контракт с Under Armour. Поэтому пока просто поверхностно общаемся», – сказал Савула.

    • Контракт «Локомотива» с Under Armour рассчитан до конца сезона-2020/21.
    • Московский клуб уже сотрудничал с Adidas в 1989 и 1993 годах, а также в периоды 2005-2010 и 2014-2018 годов.
    • По итогам 13 туров столичная команда лидирует в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

    Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

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    25.10.2019 14:00
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +18046

      paracetamol 25 октября 2019, 15:38

      Пусть подзаработают. Может билеты подешевеют.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 25 октября 2019, 15:04

      колготки от диора

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      Smoke Some Weed 25 октября 2019, 14:31

      UA вроде не плохой, зачем возвращаться к старому

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Smoke Some Weed 25 октября 2019, 19:18

      Для клуба не столь важно, как выглядит форма. Гораздо важнее спонсорские деньги по контракту. Если контракт будет выгоднее, то подпишут с адидасами.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 25 октября 2019, 14:26

      Локо в Адидас: 12 сезонов и 1 чемпионство (на 12-й сезон).
      Локо в Пума: 9 сезонов и 0 чемпионств.
      Локо в Найк: 3 сезона и 2 чемпионства.
      Найк то для нас фартовый!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Черкизовский Кот 25 октября 2019, 19:18

      Палыч для нас фартовый, все остальное предрассудки)

      1
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот > Антибиотик 25 октября 2019, 21:25

      А Палыч в Найке и в петушке? Вообще железная гарантия!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      Паровоз 88 25 октября 2019, 14:20

      Нам бы, лучше Puma, чем adidas!!!

      2
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      Рейтинг: +28706

      silver29 25 октября 2019, 14:18

      Сейчас столько подделок.

      0
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