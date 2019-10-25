Adidas может снова стать техническим спонсором «Локомотива»

Руководитель департамента спортивного маркетинга Adidas Алексей Савула заявил, что компания ведет переговоры с «Локомотивом» о техническом спонсорстве.

«Мы ведем переговоры с клубом. Сейчас считаем бизнес-кейсы. Пока у них есть контракт с Under Armour. Поэтому пока просто поверхностно общаемся», – сказал Савула.