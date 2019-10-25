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Adidas может снова стать техническим спонсором «Локомотива»

25 октября 2019, 14:00
10

Руководитель департамента спортивного маркетинга Adidas Алексей Савула заявил, что компания ведет переговоры с «Локомотивом» о техническом спонсорстве.

«Мы ведем переговоры с клубом. Сейчас считаем бизнес-кейсы. Пока у них есть контракт с Under Armour. Поэтому пока просто поверхностно общаемся», – сказал Савула.

  • Контракт «Локомотива» с Under Armour рассчитан до конца сезона-2020/21.
  • Московский клуб уже сотрудничал с Adidas в 1989 и 1993 годах, а также в периоды 2005-2010 и 2014-2018 годов.
  • По итогам 13 туров столичная команда лидирует в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «Рейтинг букмекеров»

Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (10)
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Паровоз 88
1572002458
Нам бы, лучше Puma, чем adidas!!!
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Черкизовский Кот
1572002762
Локо в Адидас: 12 сезонов и 1 чемпионство (на 12-й сезон). Локо в Пума: 9 сезонов и 0 чемпионств. Локо в Найк: 3 сезона и 2 чемпионства. Найк то для нас фартовый!!!
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Smoke Some Weed
1572003079
UA вроде не плохой, зачем возвращаться к старому
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Вальдемар IV
1572005071
колготки от диора
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paracetamol
1572007136
Пусть подзаработают. Может билеты подешевеют.
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