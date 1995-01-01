Главные новости дня. Поражение ЦСКА и победа «Краснодара» в Лиге Европы, Бельфодиль – в шорт-листе Тедеско

Краснодар - ну наконец, спасибо!
ЦСКА... сегодня от вас все ждали победы. Вы не имеете права проиграть в следующем матче еврокубка! Несмотря на всю небывальщину с вами - ВЕРИМ!!!!!!
Лига Европы. ЦСКА дома проиграл «Ференцварошу».
Лига Европы. «Краснодар» в гостях обыграл «Трабзонспор».
AS: игроки «Реала» усиленно работают, чтобы не допустить возвращения Моуринью.
Мюллер зимой может перейти в «Интер» или «Манчестер Юнайтед».
Оскорбивший Слуцкого игрок «Витесса» отстранен от тренировок.
УЕФА может наказать «Ливерпуль» за неприличный баннер фанатов про Ориги.
ФАН: Бельфодиль – в шорт-листе Тедеско. «Хоффенхайм» потребует за форварда минимум 18 миллионов.
Конор Макгрегор: «Буду поддерживать Россию на Евро-2020. Почему нет?».
Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА.