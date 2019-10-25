Главные новости дня. Поражение ЦСКА и победа «Краснодара» в Лиге Европы, Бельфодиль – в шорт-листе Тедеско

Лига Европы. ЦСКА дома проиграл «Ференцварошу».

Лига Европы. «Краснодар» в гостях обыграл «Трабзонспор».

AS: игроки «Реала» усиленно работают, чтобы не допустить возвращения Моуринью.

Мюллер зимой может перейти в «Интер» или «Манчестер Юнайтед».

Оскорбивший Слуцкого игрок «Витесса» отстранен от тренировок.

УЕФА может наказать «Ливерпуль» за неприличный баннер фанатов про Ориги.

ФАН: Бельфодиль – в шорт-листе Тедеско. «Хоффенхайм» потребует за форварда минимум 18 миллионов.

Конор Макгрегор: «Буду поддерживать Россию на Евро-2020. Почему нет?».

Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА.