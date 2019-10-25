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Главные новости дня. Поражение ЦСКА и победа «Краснодара» в Лиге Европы, Бельфодиль – в шорт-листе Тедеско

25 октября 2019, 00:20
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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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Enter2006
1571952861
Краснодар - ну наконец, спасибо! ЦСКА... сегодня от вас все ждали победы. Вы не имеете права проиграть в следующем матче еврокубка! Несмотря на всю небывальщину с вами - ВЕРИМ!!!!!!
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evgevg13
1571979148
Краснодар: ложка мёда в бочке дёгтя...
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Muboraksho
1571980439
Краснодару респект. Молодцы. ЦСКА вроде бы неплох но скажем не повезло.
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