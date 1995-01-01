Главные новости дня. Поражение ЦСКА и победа «Краснодара» в Лиге Европы, Бельфодиль – в шорт-листе Тедеско

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +185

      Enter2006 45 минут назад

      Краснодар - ну наконец, спасибо!

      ЦСКА... сегодня от вас все ждали победы. Вы не имеете права проиграть в следующем матче еврокубка! Несмотря на всю небывальщину с вами - ВЕРИМ!!!!!!

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