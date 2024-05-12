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    Реакция тренера «Пари НН» на 1:6 от «Сочи»

    Главный тренер «Пари НН» Саша Илич прокомментировал исход матча 28-го тура РПЛ против «Сочи» (1:6).

    «Мы сегодня проиграли с крупным счетом, очень быстро пропустили голы. Пришлось сделать большие изменения в перерыве, четыре замены. Играли хорошо 10–15 минут второго тайма, но допустили еще ошибки. Мы сыграли недостаточно хорошо, хотя у нас были нормальные шансы», – сказал Илич.

    • «Пари НН» не идет в зоне переходных матчей только благодаря дополнительным показателям.
    • У команды 8 матчей подряд без побед.
    • Нижегородцы в РПЛ с 2021 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.05.2024 22:24
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    Комментарии (3)
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    Алексей З
    1715542636
    Ужас сезона, это НН и Факел остаются в РПЛ.
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    алдан2014
    1715553189
    Прощание славянки от ФК Сочи
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