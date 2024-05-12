Реакция тренера «Пари НН» на 1:6 от «Сочи»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич прокомментировал исход матча 28-го тура РПЛ против «Сочи» (1:6).

«Мы сегодня проиграли с крупным счетом, очень быстро пропустили голы. Пришлось сделать большие изменения в перерыве, четыре замены. Играли хорошо 10–15 минут второго тайма, но допустили еще ошибки. Мы сыграли недостаточно хорошо, хотя у нас были нормальные шансы», – сказал Илич.