Лига Европы. «Краснодар» в гостях обыграл «Трабзонспор»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» на выезде одержал победу над «Трабзонспором» со счетом 2:0.

В начале второго тайма забил форвард южан Маркус Берг, а в компенсированное время преимущество россиян закрепил Тонни Вилена.

«Краснодар» добыл первые очки в текущем розыгрыше турнира и поднялся с четвертого на третье место в своем квартете.

Лига Европы. Групповой этап. 3-й тур

Трабзонспор (Турция) – Краснодар (Россия) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Берг, 49; 0:2 – Вилена, 90+2.

«Трабзонспор»: Чакыр, Перейра, Фернандеш, Кампи (Джанбаз, 83), Новак, Соса, Сары, Черекчи (Эрдоган, 68), Пармак (Авдияй, 72), Нвакаеме, Серлот.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Ольссон, Камболов (Фьолусон, 76), Вилена, Стоцкий (Фернандеш, 62), Берг (Ари, 71), Сулейманов.

Предупреждения: Перейра, 50; Соса, 54; Фернандеш, 78 – Ольссон, 29; Спайич, 31; Рамирес, 63.

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