Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лига Европы. «Краснодар» в гостях обыграл «Трабзонспор»

24 октября 2019, 23:51
48

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» на выезде одержал победу над «Трабзонспором» со счетом 2:0.

В начале второго тайма забил форвард южан Маркус Берг, а в компенсированное время преимущество россиян закрепил Тонни Вилена.

«Краснодар» добыл первые очки в текущем розыгрыше турнира и поднялся с четвертого на третье место в своем квартете.

Лига Европы. Групповой этап. 3-й тур

Трабзонспор (Турция) – Краснодар (Россия) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Берг, 49; 0:2 – Вилена, 90+2.

«Трабзонспор»: Чакыр, Перейра, Фернандеш, Кампи (Джанбаз, 83), Новак, Соса, Сары, Черекчи (Эрдоган, 68), Пармак (Авдияй, 72), Нвакаеме, Серлот.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Ольссон, Камболов (Фьолусон, 76), Вилена, Стоцкий (Фернандеш, 62), Берг (Ари, 71), Сулейманов.

Предупреждения: Перейра, 50; Соса, 54; Фернандеш, 78 – Ольссон, 29; Спайич, 31; Рамирес, 63.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Трабзонспор Краснодар
Комментарии (48)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1571950447
Ну хоть кто то . Ложка меда в нашу бочку дерьма . Краснодар сохранил шансы с чем всех и поздравляю .
Ответить
Enter2006
1571950451
УРААА!!!! )) Я уж совсем огорчился после ЦСКА. МОЛОДЦЫ!
Ответить
tushkanlz
1571950461
Наконец! Хоть кто-то порадовал!Спасибо!!
Ответить
kolyma999
1571950501
С победой быки!Зацепились за шансец.Дальше всё зависит от вас.Удачи!!!
Ответить
Yev
1571950579
Ну могут, когда могут!!! Молодцы!!! Игра - огонь!!! Но результат дня неутешительный: у Португалии 2 победы и ничья, а у нас только одна победа (и это ещё хорошо, что Арсенал проигрывая, за 10 минут забил два и победил). Надо собраться!!! Россия - вперед!!!
Ответить
paracetamol
1571950823
Молодцы, хотя и была куча ошибок.
Ответить
Из Твери Леха
1571950843
Краснодар и Трабзон достойны друг друга. Если быки не прибавят по игре, то дальше не пройдут.
Ответить
пряник929
1571950845
Игра не очень , но результат на сегодня потрясающий!!! Шапи вообще никакущий.... им бы всем посмотреть АПЛ, когда бьются с первой до последней минуты.... но спасибо за ПОБЕДУ!!!
Ответить
Серж 69
1571950891
Ну наконец-то,хоть кто-то смог сделать это!С победой Краснодар!! Тебя я славлю,Краснодар прекрасный и могучий, Один за всех ты отдуваться нынче смог Благославляю я такой великолепный случай, Что бились крепко,не жалея драгоценных ног!
Ответить
Добрый Бобер
1571984188
Лучик света в непроглядном мраке выступления российских команд в Европе.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+