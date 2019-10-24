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    Лига Европы. «Краснодар» в гостях обыграл «Трабзонспор»

    В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» на выезде одержал победу над «Трабзонспором» со счетом 2:0.

    В начале второго тайма забил форвард южан Маркус Берг, а в компенсированное время преимущество россиян закрепил Тонни Вилена.

    «Краснодар» добыл первые очки в текущем розыгрыше турнира и поднялся с четвертого на третье место в своем квартете.

    Лига Европы. Групповой этап. 3-й тур

    Трабзонспор (Турция) – Краснодар (Россия) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Берг, 49; 0:2 – Вилена, 90+2.

    «Трабзонспор»: Чакыр, Перейра, Фернандеш, Кампи (Джанбаз, 83), Новак, Соса, Сары, Черекчи (Эрдоган, 68), Пармак (Авдияй, 72), Нвакаеме, Серлот.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Ольссон, Камболов (Фьолусон, 76), Вилена, Стоцкий (Фернандеш, 62), Берг (Ари, 71), Сулейманов.

    Предупреждения: Перейра, 50; Соса, 54; Фернандеш, 78 – Ольссон, 29; Спайич, 31; Рамирес, 63.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: «Бомбардир»

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    24.10.2019 23:51
    Комментарии28
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      Рейтинг: +370

      Lilipyt 23 минуты назад

      Неожиданная победа над Трабзонспором, тем более в Турции. Приятно удивили, надеюсь это не единственная победа.

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      Рейтинг: +517

      Сенситив 44 минуты назад

      хотя и не захлёбывались быки весь матч в волнах атак,
      с победою!! из всех пед рил российских в Еврокубках, как-то так...))

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      Рейтинг: +2481

      JTherry 45 минут назад

      хоть Краснодар выиграл, я уж подумал, что сегодня совсем нечего ловить, спасибо и на этом... в рейтинге пропустили португальцев вперед, теперь надо догонять

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      Рейтинг: +1054

      geroin161 54 минуты назад

      Ну как обыграл??
      Скорее отскочил

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      Рейтинг: +1773

      SunRomeS 1 час назад

      С победой!!! Хоть кто-то на этой неделе порадовал, хоть и с валидолом.

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      Рейтинг: +836

      VVadic 1 час назад

      Порадовали ребята. А так просто безпросветная жуть в еврокубках(

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      Рейтинг: +2478

      TOMSON 1 час назад

      Спасибо Краснодар!

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      Рейтинг: +114

      bulldojic 1 час назад

      наконец мы дождались. у цска проигрыш был незаслуженным. здесь же при большом количестве обоюдных ошибок больше преуспел краснодар. Вилена многовато ошибался и по-моему мнению проваливал тем самым матч. и тут на тебе, поздравил беременную подругу. молодца. как и вся команда. хотя, будь на месте турков клуб помастеровитей, мог бы и бережней отнестись к своим моментам. всех с маленькой пилюлей радости в конце еврокубковой недели.

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      Рейтинг: -15046

      Январь 59 1 час назад

      Валидол!!! Никак иначе игру не назвать. Еле-еле ноги переставляли. Каким образом победили-непонятно. Но слава Богу - два забили и не пропустили. Сказать , что у Быков налаживается игра-крайне сложно. Очень много ошибок в пасах, очень много неоправданных потерь, много не реализованных моментов. Спасибо -сегодня Матвей был в самой лучшей кондиции и два мяча потащил. За победу Спасибо. Удачи в трёх ответках. В первую очередь убрать с дистанции Трабзон 7 ноября. Решающая игра будет в Испании уже в декабре.

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      Рейтинг: +162

      житель СПб 1 час назад

      Ура! Спасибо Краснодару! И за него - и за российский футбол.

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