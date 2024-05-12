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    Деменко заявил о тренерской проблеме в «Зените»

    Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко видит в «Зените» тренерскую проблему.

    «Уверенность в чемпионстве в головах игроков «Зенита» сыграла отрицательную роль. Мне кажется, что когда у «Зенита» не стало получаться, то Сергей Богданович Семак перестал угадывать с составом. Всe-таки мы видим одну и ту же схему, но только меняются футболисты. Ерохин, который спас команду в Кубке с ЦСКА, и Изидор гораздо лучше выглядят, чем Артур, Сергеев и Кассьерра.

    Мне кажется, Семак немножко не угадывает с составом. Те ребята, которые лучше выглядят, сидят в запасе, а Семак ставит тот же состав. А потом пошли замены бразильцев. В матче с ЦСКА мы видели, когда Клаудиньо меняли, как он выражал недовольство. Это, конечно, надо как-то пресекать. Не могут два-три футболиста индивидуально влиять на команду. На сегодняшний день я выделю из «Зенита» только одного Вендела, который на протяжении сезона играет очень стабильно. Поэтому Семаку нужно больше мотивировать ребят, которых он ставит в основу», – сказал Деменко.

    • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
    • У команды 1 победа в последних 7 матчах.
    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.05.2024 20:45
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    Комментарии (12)
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    Garrincha58
    1715538931
    самая главная проблема Зенита это тренер, если его ещё можно так назвать он полностью себя исчерпал но сам никогда не свалит от больших зарплат ещё никто не отказывался
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    Ziklop
    1715541005
    Семёныч выйди расскажи про гений Семака! ты меня года 3 назад кем только не обозвал! слепой чудак!
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    Алексей З
    1715543709
    Дело не в Семаке, а в том что у клуба НЕТ никакой стратегии развития. Миллер как рассуждает , нах развивать когда мы можем купить кого захочем, а Семак заложник этой политики. Можно пожертвовать 1-2 годами наиграть своих Козлова , Коваленко , Васильева, Круговой не свалил бы. Был бы костяк на года, но в Газпроме есть деньги а мозгов нет.
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    Al Nikki
    1715543815
    Не тех кто играет за город. Один Кержаков из местных и тот в воротах.
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    Plyash
    1715544741
    Какая тут может быть мотивация или не угадывание с составом?В команде нет игроков-патриотов,искренне любящих клуб,для которых клуб дом родной,а не играющих в нём только лишь за деньги. Для южно-америков Зенит клуб чужой,транзитная машина для зарабатывания денег,временный шалаш,и потому ноги с нервами они за команду ломать не будут. Да и Сергей Поганыч тренер никакой,это же всем уже давно очевидно.Регулярный приём спаржи,естественно,не мог не сказаться.
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    Вомбат
    1715545707
    Миллер уже не может купить кого захочет. Текущий сезон Зенита и Црвены Звезды был впервые профинансирован не за счет дивидендов частных акционеров (которых они впервые за постсоветскую историю не получили), а за счет резервов Газпрома. Ведь Китаю газ с 2019 поставляется по твердой цене (той же, которую сейчас платят россияне). А себестоимость прокачки за два года заметно выросла, ибо комплектующие для насосных станций находятся под санкциями и их приходится покупать втридорога. Сейчас баланс Газпрома ушел в минус, и то же самое прогнозируется в следующем сезоне. А вот Лукойл и Роснефть в порядке, потому что их нефть покупают индусы и перепродают в Европу. Которая делает вид, что не знает, откуда она взялась. И хуситы по нашим танкерам поч
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