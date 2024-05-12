Мусаев ответил, не жалеет ли о возвращении в «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о своем мартовском возвращении в клуб.

Мусаев сменил Владимира Ивича.

«Краснодар» идет в РПЛ 3-м.

Команда претендует на чемпионство.

– Не жалеете, что решили вернуться?

– Нет. Я не мог отказаться.

– Вы получаете сейчас удовольствие от работы?

– Сейчас у меня нет удовольствия говорить с вами. Я дома, мы начали весеннюю часть плохо. Я понимал, что иду в мясорубку. Понимал, что пресса и болельщики будут за прежнего тренера и любой тренер вызовет негатив. Понимал, что при первой неудаче будет негатив. Понимал, что «Краснодар» играл в другой футбол, даже с «Факелом» и «Рубином» было пять защитников.

У меня нет времени на перестройку. Да, у нас есть яркие моменты, но я понимал, что времени катастрофически мало. Также понимал, что ставлю свой имидж на кон. Понимал, что это сложно. Я принял вызов и попробовал. На сегодняшний момент я отдал все силы этой работе и клубу. Результат не тот, который бы я хотел, не хочу искать оправданий. Я не мог поступить иначе, потому что я бы пожалел, что не воспользовался данной возможностью. «Краснодар» – это мой клуб. Повторюсь, я ни разу не пожалел.