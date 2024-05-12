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    Червиченко: «Слишковичу надо дать контракт по схеме 10+10»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил работу и.о. главного тренера Владимира Слишковича.

    – Слишкович с каждым днeм и каждым матчем приближает себя к тому, что станет главным тренером?

    – Да, я думаю, ему надо дать контракт на десять лет с автоматическим продлением им самим ещe на десять лет, а если вдруг он соберeтся в «Барселону» или «Ман Сити», то «Спартак» должен будет ему доплатить.

    Ну что говорить глупость? Где его заслуга в этих победах? Кади не может с шести метров два раза попасть и один раз бьет в перекладину. Один забили, домучали, ну что в этом такого? Посмотрите на статистику всех этих матчей. «Спартак» во всех компонентах был хуже «Краснодара», но при этом забил. Что такого он сделал? Человек пришeл во время полосы тотального фарта.

    • Слишкович в апреле сменил уволенного Гильермо Абаскаля.
    • «Спартак» не проигрывает в 7 встречах подряд.
    • Впереди гостевой кубковый матч против «Балтики» (14 мая).

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    Источник: Metaratings

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    12.05.2024 19:50
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    Комментарии (7)
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    Алексей З
    1715534102
    Спрашивается , а тебе какое дело до тренера Спартака ? Пусть он плохой у нас останется , на радость тебе , пусть и у вас самый сильный в России тренер останется, на нашу радость. Все довольны , и что так Червь возбуждается ?
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    Mirak92
    1715534210
    50+50
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    VVM1964
    1715534519
    Приятно видеть как пучит этого индюка !!! )
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    шахта Заполярная
    1715535351
    У червя пукан полыхает по круче чем у всех питорских. Во кода рванет, сколько дерьма вылетит с этой дерьмовой туши.
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    Владислав Vlad
    1715551149
    "Человек пришeл во время полосы тотального фарта." Тотальный фарт - это когда ты чуть не развалил Великий клуб, но ещё до сих пор жив. Вот это фарт.)))
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    Опорник1984
    1715564060
    ПСЖ тоже обстучал все стойки и перекладины, а в финале ЛЧ Дортмунд .
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