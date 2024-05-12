Червиченко: «Слишковичу надо дать контракт по схеме 10+10»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил работу и.о. главного тренера Владимира Слишковича.

– Слишкович с каждым днeм и каждым матчем приближает себя к тому, что станет главным тренером?

– Да, я думаю, ему надо дать контракт на десять лет с автоматическим продлением им самим ещe на десять лет, а если вдруг он соберeтся в «Барселону» или «Ман Сити», то «Спартак» должен будет ему доплатить.

Ну что говорить глупость? Где его заслуга в этих победах? Кади не может с шести метров два раза попасть и один раз бьет в перекладину. Один забили, домучали, ну что в этом такого? Посмотрите на статистику всех этих матчей. «Спартак» во всех компонентах был хуже «Краснодара», но при этом забил. Что такого он сделал? Человек пришeл во время полосы тотального фарта.