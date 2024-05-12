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    • «Ниже плинтуса»: Гончаренко – о судействе Казарцева в матче с «Факелом»

    «Ниже плинтуса»: Гончаренко – о судействе Казарцева в матче с «Факелом»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко дал комментарий после матча 28-го тура РПЛ против «Факела» (0:0).

    «Нельзя не отметить классическое решение Василия Казарцева, когда он нас явно лишил пенальти. Самое главное, что никакого наказания не последует. Считаю, это решение ниже плинтуса. Сейчас опять будут рассматривать, скажут: «Да, был контакт. Да, он правильно свистнул». А по факту – он украл у нас пенальти», – считает Гончаренко.

    • «Урал» идет в зоне переходных матчей.
    • Команда непрерывно в РПЛ с 2013 года.

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    Источник: телеграм-канал «Урала»

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    12.05.2024 21:11
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    Комментарии (1)
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    Ziklop
    1715549023
    когда то было иначе? и в советские времена был судейский беспредел, точнее московский и сейчас ничего не меняется. судьи отрабатывают заказ, этим определяется их мастерство!
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