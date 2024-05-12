«Ниже плинтуса»: Гончаренко – о судействе Казарцева в матче с «Факелом»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко дал комментарий после матча 28-го тура РПЛ против «Факела» (0:0).

В поле судил петербуржец Василий Казарцев.

«Нельзя не отметить классическое решение Василия Казарцева, когда он нас явно лишил пенальти. Самое главное, что никакого наказания не последует. Считаю, это решение ниже плинтуса. Сейчас опять будут рассматривать, скажут: «Да, был контакт. Да, он правильно свистнул». А по факту – он украл у нас пенальти», – считает Гончаренко.