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    • «Ударились об дно, показав позорный счет»: глава «Пари НН» – об 1:6

    «Ударились об дно, показав позорный счет»: глава «Пари НН» – об 1:6

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал поражение от «Сочи» (1:6) в 28-м туре РПЛ.

    «Снова не будет победной песни у парней в раздевалке. Хотели парни победы? Да.

    Что снова пошло не так? Ответа одним словом нет на этот вопрос. Задача новому тренерскому штабу привести команду в чувства. Также будет перезагружена работа по подбору футболистов в команду.

    Одного везения категорически мало. Ударились об дно, показав позорный счет на табло.

    Команда продолжит бороться. Следующие два тура для нас решающие. Прошу поддержать наших парней», – написал Мелик-Гусейнов.

    • «Пари НН» не идет в зоне переходных матчей только благодаря дополнительным показателям.
    • У команды 8 матчей подряд без побед.
    • Нижегородцы в РПЛ с 2021 года.

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    Источник: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

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    12.05.2024 21:48
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    Комментарии (2)
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    BRO_football
    1715542840
    Мелик-Гусейнов здравоохранение в Нижегородской области развалил, теперь вот пришёл футбольный клуб развалить. Молодец, отлично получается!
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    Al Nikki
    1715543624
    Чувствую не оттолкнуться от дна, илистое оно. Даёшь лучшую лигу в Нижний
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