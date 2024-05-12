«Ударились об дно, показав позорный счет»: глава «Пари НН» – об 1:6

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал поражение от «Сочи» (1:6) в 28-м туре РПЛ.

«Снова не будет победной песни у парней в раздевалке. Хотели парни победы? Да.

Что снова пошло не так? Ответа одним словом нет на этот вопрос. Задача новому тренерскому штабу привести команду в чувства. Также будет перезагружена работа по подбору футболистов в команду.

Одного везения категорически мало. Ударились об дно, показав позорный счет на табло.

Команда продолжит бороться. Следующие два тура для нас решающие. Прошу поддержать наших парней», – написал Мелик-Гусейнов.