«Ударились об дно, показав позорный счет»: глава «Пари НН» – об 1:6

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал поражение от «Сочи» (1:6) в 28-м туре РПЛ.
«Снова не будет победной песни у парней в раздевалке. Хотели парни победы? Да.
Что снова пошло не так? Ответа одним словом нет на этот вопрос. Задача новому тренерскому штабу привести команду в чувства. Также будет перезагружена работа по подбору футболистов в команду.
Одного везения категорически мало. Ударились об дно, показав позорный счет на табло.
Команда продолжит бороться. Следующие два тура для нас решающие. Прошу поддержать наших парней», – написал Мелик-Гусейнов.
- «Пари НН» не идет в зоне переходных матчей только благодаря дополнительным показателям.
- У команды 8 матчей подряд без побед.
- Нижегородцы в РПЛ с 2021 года.