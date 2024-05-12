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    Генич дал совет «Спартаку», как поступить со Слишковичем

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рекомендует «Спартаку» не сохранять Владимира Слишковича на посту главного тренера.

    «Я за то, чтобы поблагодарить Слишковича за работу и не оставлять его главным тренером. Это точно.

    Настанет период брать игроков, расставаться с ними. Это другой уровень ответственности, иное давление. Сейчас идет конфетно-букетный период, когда он дает всем поиграть, все расслаблены, успокоились. Со своей ролью на данном этапе Слишкович справляется отлично.

    Но в перспективе Слишкович пусть остается в системе клуба. «Спартак» должен пригласить подходящего главного», – сказал Генич.

    • Слишкович в апреле сменил уволенного Гильермо Абаскаля.
    • «Спартак» не проигрывает в 7 встречах подряд.
    • Впереди гостевой кубковый матч против «Балтики» (14 мая).

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    12.05.2024 23:21
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    Комментарии (9)
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    alefreddy
    1715546954
    можно устать от этих советчиков
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    Spartak_forv@
    1715547594
    За эти несколько дней можно сделать перепись заказных "экспертов", которые спешат раздать свои советы в «нужном русле»
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    VVM1964
    1715548368
    А мне вот кажется Спартак без сопливых разберется. Да еще и рано говорить - есть еще как минимум 3 матча, посмотрим...
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    Mirak92
    1715548977
    Я бы посоветовал Геничу ,сменить профессию .Пиз...ов хоть банки крути !
    Ответить
    Нуф-Нуф
    1715549738
    Жопе слова не давали...
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    Владислав Vlad
    1715550447
    Спартаку нужны советники, а не советчики.)
    Ответить
    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1715554904
    Чего то этого много стало в последнее время и постоянно ошибается он
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    алдан2014
    1715565940
    Думаю Спартак переживёт советы комментатора,с любимым словом ЖОПА. Матч ТВ ещё не сделало орг.выводы? Пора бы. Ведь не Озеров однако
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