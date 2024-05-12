Генич дал совет «Спартаку», как поступить со Слишковичем

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рекомендует «Спартаку» не сохранять Владимира Слишковича на посту главного тренера.

«Я за то, чтобы поблагодарить Слишковича за работу и не оставлять его главным тренером. Это точно.

Настанет период брать игроков, расставаться с ними. Это другой уровень ответственности, иное давление. Сейчас идет конфетно-букетный период, когда он дает всем поиграть, все расслаблены, успокоились. Со своей ролью на данном этапе Слишкович справляется отлично.

Но в перспективе Слишкович пусть остается в системе клуба. «Спартак» должен пригласить подходящего главного», – сказал Генич.