Мюллер зимой может перейти в «Интер» или «Манчестер Юнайтед»

Во время зимнего трансферного окна «Интер» и «Манчестер Юнайтед» поборются за нападающего «Баварии» Томаса Мюллера.
По информации Sport Bild, миланский клуб видит в немце замену для травмированного Алексиса Санчеса, а манкунианцы планируют усилить атаку после летних продаж.
Сам форвард недоволен количеством игровой практики в мюнхенской команде, поэтому готов изучить поступившие предложения.
- Мюллер – воспитанник «Баварии».
- В текущем сезоне игрок провел 12 матчей, забил один гол и сделал шесть ассистов.
- Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
Источник: Sport Bild