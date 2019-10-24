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  • Мюллер зимой может перейти в «Интер» или «Манчестер Юнайтед»

Мюллер зимой может перейти в «Интер» или «Манчестер Юнайтед»

24 октября 2019, 19:58
12

Во время зимнего трансферного окна «Интер» и «Манчестер Юнайтед» поборются за нападающего «Баварии» Томаса Мюллера.

По информации Sport Bild, миланский клуб видит в немце замену для травмированного Алексиса Санчеса, а манкунианцы планируют усилить атаку после летних продаж.

Сам форвард недоволен количеством игровой практики в мюнхенской команде, поэтому готов изучить поступившие предложения.

  • Мюллер – воспитанник «Баварии».
  • В текущем сезоне игрок провел 12 матчей, забил один гол и сделал шесть ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

Источник: Sport Bild
Германия. Бундеслига Бавария Интер Манчестер Юнайтед Мюллер Томас
Комментарии (12)
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Skull_Boy
1571936977
Лучше в Интер
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Kokmarov
1571947119
А почему не в Спартак? Нужно собрать чемпионский состав немцев, ну и Рассказова оставить, чтоб кайфовать не давал на поле, может чо получится.
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Суворов_лучший
1571947461
Самая типичная фашистская рожа! Команда, которая его возьмет, сразу перестанет быть уважаемой у миллионов болел!
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"Локо" в атаке
1571970423
А вас Штирлиц я попрошу остаться!)
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