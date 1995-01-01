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    Мюллер зимой может перейти в «Интер» или «Манчестер Юнайтед»

    Во время зимнего трансферного окна «Интер» и «Манчестер Юнайтед» поборются за нападающего «Баварии» Томаса Мюллера.

    По информации Sport Bild, миланский клуб видит в немце замену для травмированного Алексиса Санчеса, а манкунианцы планируют усилить атаку после летних продаж.

    Сам форвард недоволен количеством игровой практики в мюнхенской команде, поэтому готов изучить поступившие предложения.

    • Мюллер – воспитанник «Баварии».
    • В текущем сезоне игрок провел 12 матчей, забил один гол и сделал шесть ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

    Источник: Sport Bild

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