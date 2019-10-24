Мюллер зимой может перейти в «Интер» или «Манчестер Юнайтед»

Во время зимнего трансферного окна «Интер» и «Манчестер Юнайтед» поборются за нападающего «Баварии» Томаса Мюллера.

По информации Sport Bild, миланский клуб видит в немце замену для травмированного Алексиса Санчеса, а манкунианцы планируют усилить атаку после летних продаж.

Сам форвард недоволен количеством игровой практики в мюнхенской команде, поэтому готов изучить поступившие предложения.