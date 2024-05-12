Червиченко высказался о работе Семака

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко считает, что о критике в адрес главного тренера «Зенита» Сергея Семака можно говорить только в случае, если команда не сможет выиграть трофеев в текущем сезоне.

«Что значит Семак исчерпал себя в «Зените»? Команда борется за чемпионство и несколько лет подряд становилась чемпионом, выигрывая ещe и Кубки. Невозможно всегда быть чемпионом. «Бавария» в этом году тоже пролетела мимо кассы. Так бывает.

Я понимаю, если бы «Зенит» болтался на 10-м месте, то тогда можно говорить об исчерпании Семака в «Зените». А так до последнего сохраняют неплохие шансы на чемпионство, ведь в последнем туре играют «Динамо» с «Краснодаром». И там не исключено, что всe развернeтся в другую сторону, что даже «Зенит» ещe может доехать. Получается Семак исчерпал себя, но не до конца?

Может быть, сейчас игроки «Зенита» в физической или психологической яме. «Динамо» вчера еле-еле доехало, на ободах. Обе команды уже с 60-й минуты ползали. Если бы не последняя десятая минутка и «Динамо» не выиграло, то сейчас бы все говорили, что Личка себя не оправдал. Ему некогда себя исчерпать. А залетели два мяча и он оказывается гениальный тренер.

Когда закончится чемпионат и «Зенит» будет мимо Кубка и чемпионства, то тогда можно будет поговорить о какой-то критике. Если не Семак, то кто? Российские тренеры? Какие российские тренеры? Кто из российских тренеров безгрешен и его точно можно поставить в «Зенит», не боясь, что он со своими друзьями-агентами не будет потрошить бюджет, который будет выделяться на трансферы.

Не всe так просто. Российские тренеры только ноют, что они не могут найти работу. Хотя большинство из них понимает почему, но не прекращают ныть», – сказал Червиченко.