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    Червиченко высказался о работе Семака

    Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко считает, что о критике в адрес главного тренера «Зенита» Сергея Семака можно говорить только в случае, если команда не сможет выиграть трофеев в текущем сезоне.

    «Что значит Семак исчерпал себя в «Зените»? Команда борется за чемпионство и несколько лет подряд становилась чемпионом, выигрывая ещe и Кубки. Невозможно всегда быть чемпионом. «Бавария» в этом году тоже пролетела мимо кассы. Так бывает.

    Я понимаю, если бы «Зенит» болтался на 10-м месте, то тогда можно говорить об исчерпании Семака в «Зените». А так до последнего сохраняют неплохие шансы на чемпионство, ведь в последнем туре играют «Динамо» с «Краснодаром». И там не исключено, что всe развернeтся в другую сторону, что даже «Зенит» ещe может доехать. Получается Семак исчерпал себя, но не до конца?

    Может быть, сейчас игроки «Зенита» в физической или психологической яме. «Динамо» вчера еле-еле доехало, на ободах. Обе команды уже с 60-й минуты ползали. Если бы не последняя десятая минутка и «Динамо» не выиграло, то сейчас бы все говорили, что Личка себя не оправдал. Ему некогда себя исчерпать. А залетели два мяча и он оказывается гениальный тренер.

    Когда закончится чемпионат и «Зенит» будет мимо Кубка и чемпионства, то тогда можно будет поговорить о какой-то критике. Если не Семак, то кто? Российские тренеры? Какие российские тренеры? Кто из российских тренеров безгрешен и его точно можно поставить в «Зенит», не боясь, что он со своими друзьями-агентами не будет потрошить бюджет, который будет выделяться на трансферы.

    Не всe так просто. Российские тренеры только ноют, что они не могут найти работу. Хотя большинство из них понимает почему, но не прекращают ныть», – сказал Червиченко.

    • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 51 очком. Команда отстает от «Динамо» на 2 очка за два тура до финиша сезона.
    • Под руководством Семака петербуржцы выиграли пять предыдущих чемпионатов России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.05.2024 18:37
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    Комментарии (24)
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    Spartak_forv@
    1715529945
    Мнение Червиченко дорогого стоит))
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    Suvorov71
    1715530619
    Да Червь, был ты чушпаном им и будешь, и как ты смог быть хозяином Великого клуба, ты просто совершил диверсию против Спартака, так сказать засланный враг народной команды
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    Иван Петров 1986
    1715530645
    Теперь все на сережу переключились.
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    Ловкий Бубен
    1715530963
    Обьективно и точно, Динамо действительно на ободах доехало , правда не без силы воли, выносливость делает чемпионов, но Балтика просто встала как будто матч закончен, вот и получили
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    Мордаванин
    1715531774
    9Когда закончится чемпионат и «Зенит» будет мимо Кубка и чемпионства, то тогда можно будет поговорить о какой-то критике." вот это точно.а то смотрю тут спаптачи сразу двух врагов увидели переполошились ни на шутку.
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    Garrincha58
    1715537343
    "импотентская" игра команды стала из за чего или кого????правильно нету тренерской твёрдой руки нету новых идей игроки деградируют в мастерстве, если весь тренерский штаб не уволят то это будет большой ошибкой и потерей времени для строительства новой команды с Семаком ничего Зенит больше не выиграет не только титулов или кубков но и отдельных игр в этом сезоне, а на следующий сезон при нём команда будет болтаться в середине таблицы
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    FCSpartakM
    1715540888
    "Я понимаю, если бы «Зенит» болтался на 10-м месте, то тогда можно говорить об исчерпании Семака в «Зените» - он еще и алкаш? или как объяснить те мысли глупые, что вечно в его лысой голове. У зенита состав самый дорогой с большим отрывом. Как можно так играть? Зенит с топ-клубами набрал 8 очков (это всего 2 победы). Это вопрос к кому, как не к тренеру? или тип будут радоваться тому, что выиграли чемп за счет того, что с аутсайдерами меньше всех очков потерялм?
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    Kollljan
    1715541707
    В призах будем. Летом надо будет поработать над составом. Похоже, что некоторые игроки исчерпали себя.
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    Владислав Vlad
    1715548848
    «Бавария» в этом году тоже пролетела мимо кассы. Как же это мило, сравнивать Зенит с Баварией.))) Ведь Зенит в 2008 году Баварию просто уделал. Ах, да.... это ж до Семака было...)))
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1715555644
    Обсуждать слова этого фрика просто смешно
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