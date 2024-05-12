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    «Нам стыдно»: Кононов – о результатах «Торпедо»

    Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов высказался о месте команды в Первой лиге.

    • Команда идет на 13-м месте.
    • Кононов принял «Торпедо» зимой.
    • В последнем матче «Торпедо» сыграло вничью с «Аланией» (0:0).

    Евгений Калешин сказал, что играли команды, которым ничего не нужно. Тяжело настраивать команду?

    – В зависимости от игроков. В футболе есть и другая мотивация, например, болельщики, которые здорово нас поддерживают. Нам стыдно (от того), на каком месте мы находимся. Хотим забраться выше. Не думаю, что у ребят ее (мотивации) не было, они боролись на поле, не видел равнодушия. Соперник грамотно играл, боролся, не давал пространство, к которому мы привыкли. Зоны были, но ребята не воспользовались ими.

    – Калешин сказал, что в «Алании» ожидают перезагрузку. Что будет в «Торпедо»?

    – Этот сезон показал, что она нам нужна, мы идем к этому. У нас есть задачи. Играть на результат и выходить в РПЛ, надо усиливаться, пересмотреть игры и тренировки. Сегодня первая игра, когда не было моментов. Были проблемы в обороне, когда пропускали и не добирали очки. Делаем выводы, чтобы идти и усиливаться во всем.

    – Чувствуете доверие руководства?

    – Наверное, вопрос к руководству. Я работаю и отдаюсь полностью, как и весь штаб. Дальше решение за руководством.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.05.2024 22:41
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    Комментарии (1)
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    алдан2014
    1715566415
    Стыдно..когда то мы от Олежки это слышали. Что же он такой не фартовый...или нолевой..
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