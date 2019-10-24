AS: игроки «Реала» усиленно работают, чтобы не допустить возвращения Моуринью

Некоторые футболисты «Реала» не хотят возвращения в клуб Жозе Моуринью.
По информации AS, прежде всего, речь идет о тех игроках, которые успели поработать с португальцем. Это Серхио Рамос, Марсело, Рафаэль Варан, Начо, Каземиро, Лука Модрич и Карим Бензема.
Сообщается, что футболисты усиленно работают на тренировках и во время матчей, чтобы избежать увольнения Зинедина Зидана и его замены на Моуринью.
- Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.
- За три сезона команда под его руководством по разу выиграла Примеру, Кубок и Суперкубок Испании.
Источник: AS