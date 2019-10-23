Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    AS: игроки «Реала» усиленно работают, чтобы не допустить возвращения Моуринью

    Некоторые футболисты «Реала» не хотят возвращения в клуб Жозе Моуринью.

    По информации AS, прежде всего, речь идет о тех игроках, которые успели поработать с португальцем. Это Серхио Рамос, Марсело, Рафаэль Варан, Начо, Каземиро, Лука Модрич и Карим Бензема.

    Сообщается, что футболисты усиленно работают на тренировках и во время матчей, чтобы избежать увольнения Зинедина Зидана и его замены на Моуринью.

    • Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.
    • За три сезона команда под его руководством по разу выиграла Примеру, Кубок и Суперкубок Испании.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:00
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1981

      erma 7 минут назад

      Игроки Реала усиленно работают, чтобы не работать еще более усиленно при Моуриньо.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74175
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru