AS: игроки «Реала» усиленно работают, чтобы не допустить возвращения Моуринью

Некоторые футболисты «Реала» не хотят возвращения в клуб Жозе Моуринью.

По информации AS, прежде всего, речь идет о тех игроках, которые успели поработать с португальцем. Это Серхио Рамос, Марсело, Рафаэль Варан, Начо, Каземиро, Лука Модрич и Карим Бензема.

Сообщается, что футболисты усиленно работают на тренировках и во время матчей, чтобы избежать увольнения Зинедина Зидана и его замены на Моуринью.