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  • AS: игроки «Реала» усиленно работают, чтобы не допустить возвращения Моуринью

AS: игроки «Реала» усиленно работают, чтобы не допустить возвращения Моуринью

24 октября 2019, 21:00
16

Некоторые футболисты «Реала» не хотят возвращения в клуб Жозе Моуринью.

По информации AS, прежде всего, речь идет о тех игроках, которые успели поработать с португальцем. Это Серхио Рамос, Марсело, Рафаэль Варан, Начо, Каземиро, Лука Модрич и Карим Бензема.

Сообщается, что футболисты усиленно работают на тренировках и во время матчей, чтобы избежать увольнения Зинедина Зидана и его замены на Моуринью.

  • Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.
  • За три сезона команда под его руководством по разу выиграла Примеру, Кубок и Суперкубок Испании.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Моуринью Жозе
Комментарии (16)
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erma
1571940289
Игроки Реала усиленно работают, чтобы не работать еще более усиленно при Моуриньо.
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DOCTOR PENALTY
1571941068
Может попробовать Тамбов им попугать?....
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erma
1571941122
В Испании именем Моуриньо детей пугают.
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DyadyaWel
1571941738
Кем бы игроков Барсы попугать??..
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Суворов_лучший
1571947482
Классное пугало!
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RISHANTOS
1571949226
Вот это мотивация!!!
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SPbZenit12
1571975734
Тоесть без информации про Моуринью они в пол ноги тренируются?
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BrazzA
1571983055
Ой да Перес, ой да хитрец...знает чем мотивировать своих калек )) Хотя вспомните Реал Моура и Барсу Пепа. Вот это времена были. АПЛ не смотрели, смотрели Примеру все.
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ItalianFootball
1571991003
Детей в детстве цыганами пугали, а Реал Моурозиньо использует)))
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serppion
1572045761
Надо спартачей Кононовым попугать!
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