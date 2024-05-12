«Не могу, не хочу»: Мусаев – о предложении упростить игру «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на предложение журналиста упростить игру.

У команды 0 голов в последних 3 матчах.

– Возможно, стоит упростить игру?

– Я пришел сюда и меня назначили не для того, чтобы упрощать. У клуба есть видение, мы это обговорили. Я не могу упрощать игру. Иногда есть соблазн играть в пять защитников. Не хочу идти этим путем, мы уже выбрали отказ от низкой линии. Вот и все.