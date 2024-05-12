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    • «Не могу, не хочу»: Мусаев – о предложении упростить игру «Краснодара»

    «Не могу, не хочу»: Мусаев – о предложении упростить игру «Краснодара»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на предложение журналиста упростить игру.

    • У команды 0 голов в последних 3 матчах.

    – Возможно, стоит упростить игру?

    – Я пришел сюда и меня назначили не для того, чтобы упрощать. У клуба есть видение, мы это обговорили. Я не могу упрощать игру. Иногда есть соблазн играть в пять защитников. Не хочу идти этим путем, мы уже выбрали отказ от низкой линии. Вот и все.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.05.2024 19:42
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1715532291
    ..."Я - раб лампы."(с)...
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    zarsm
    1715536810
    Ну тогда сиди без титулов
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