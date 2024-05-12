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    • РПЛ. «Пари НН» уступил «Сочи» (1:6) и продолжил безвыигрышную серию, у Сутормина дубль

    РПЛ. «Пари НН» уступил «Сочи» (1:6) и продолжил безвыигрышную серию, у Сутормина дубль

    «Сочи» в 28-м туре РПЛ разгромил дома «Пари НН». Дубль оформил Алексей Сутормин, арендованный у «Зенита».

    «Пари НН» не побеждает в восьми матчах подряд.

    «Сочи» сохраняет математические шансы на сохранение места в РПЛ. «Пари НН» лишь благодаря дополнительным показателям не идет в зоне переходных матчей.

    Россия. РПЛ. 28-й тур

    Сочи – Пари НН (Нижний Новгород) – 6:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кравцов, 8; 2:0 – Гуарирапа, 32; 3:0 – Марсело, 66; 4:0 – Сутормин, 74; 5:0 – Сутормин, 83; 6:0 – Бурмистров, 87; 6:1 – Зе Турбо, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.05.2024 20:53
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    Комментарии (17)
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    ЗаЖиМ
    1715536497
    Сочи, по ходу, курева у балтийцев отсыпал...
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    The only one
    1715536628
    Зря они Юрана выгнали. Стало только хуже. 1-я лига уже светит реально...
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    Александр-Каратеев-yandex
    1715536749
    Да,у Пари Нн настолько плохо всё с игрой, что если они даже в стыки попадут, не факт что спасутся.Не вовремя Юрана убрали, на него хоть какая то надежда была.
    Ответить
    sochi-2013
    1715536951
    Можете когда захотите. Молодцы! С такой игрой. конечно, будет вдвойне обидно в НФЛ оказаться. Да и состав сохранить не удастся. Надежда умирает последней!
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    Мордаванин
    1715537733
    как похорошело Сочи при Морено
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    ...уефан
    1715538350
    ...сочинцы за Юрана рассчитались с НН...
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    Desma
    1715539030
    Сочи могут в следующем туре и быков наказать.
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    Кузьмич на трибуне
    1715539475
    Вот теперь Краснодару будет вдвойне сложнее обыграть Сочи. Для Сочи только победа- малый шанс остаться в РПЛ, Для Краснодара только победа-шанс на пьедестал. Заруба будет не на жизнь, а на смерть. Да уж и те и другие сами себя в тупик загнали.
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    mutabor0992
    1715540055
    Не поздновато спохватились?
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    BAIv
    1715543477
    Сочи это не спасёт!
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