РПЛ. «Пари НН» уступил «Сочи» (1:6) и продолжил безвыигрышную серию, у Сутормина дубль

«Сочи» в 28-м туре РПЛ разгромил дома «Пари НН». Дубль оформил Алексей Сутормин, арендованный у «Зенита».

«Пари НН» не побеждает в восьми матчах подряд.

«Сочи» сохраняет математические шансы на сохранение места в РПЛ. «Пари НН» лишь благодаря дополнительным показателям не идет в зоне переходных матчей.

Россия. РПЛ. 28-й тур

Сочи – Пари НН (Нижний Новгород) – 6:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Кравцов, 8; 2:0 – Гуарирапа, 32; 3:0 – Марсело, 66; 4:0 – Сутормин, 74; 5:0 – Сутормин, 83; 6:0 – Бурмистров, 87; 6:1 – Зе Турбо, 89.

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