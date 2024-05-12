РПЛ. «Факел» и «Урал» не забили голов

В матче 28-го тура РПЛ «Факел» сыграл вничью с «Уралом» – 0:0. Безвыигрышная серия воронежцев в чемпионате России достигла восьми матчей.

На счету обеих команд стало по 29 очков и они продолжают борьбу за выживание. Столько же баллов у «Оренбурга» и «Пари НН», который провел на матч меньше.

В зоне вылета находятся «Балтика» с 26 очками и «Сочи» (20 очков). Последний сегодня сыграет с «Пари НН». «Сочи» вылетит из РПЛ в случае потери очков.

Россия. РПЛ. 28-й тур

Факел (Воронеж) – Урал (Екатеринбург) – 0:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

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