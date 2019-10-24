Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Россия поднялась на пять позиций – с 42-го на 37-е место. В активе сборной 1474 очка.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Бельгия (1755), в тройку также входят Франция (1726) и Бразилия (1715).

Далее следуют Англия (1651), Уругвай (1642), Португалия (1632), Хорватия (1631), Испания (1625), Аргентина (1617) и Колумбия (1615).

В октябре сборная России провела два матча отбора Евро-2020. Сначала команда Станислава Черчесова обыграла Шотландию (4:0), а потом победила Кипр (5:0).