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Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

24 октября 2019, 11:23
10

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Россия поднялась на пять позиций – с 42-го на 37-е место. В активе сборной 1474 очка.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Бельгия (1755), в тройку также входят Франция (1726) и Бразилия (1715).

Далее следуют Англия (1651), Уругвай (1642), Португалия (1632), Хорватия (1631), Испания (1625), Аргентина (1617) и Колумбия (1615).

В октябре сборная России провела два матча отбора Евро-2020. Сначала команда Станислава Черчесова обыграла Шотландию (4:0), а потом победила Кипр (5:0).

Источник: Официальный сайт ФИФА
Весь мир Россия Бельгия Франция Бразилия
Комментарии (10)
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Ruryu
1571905609
Посмотрим после игры с Бельгией и ЧЕ. Вот,только надежда ослабевает с каждым еврокубковым матчем..
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subbotaspartak
1571906340
Поднялись...Это после "успешного" ЧМ и победных игр отбора ЧЕ. А в каком месте мы до этого были?
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FanatSerj
1571906409
Ну хоть тут всё в порядке + 5 мест, с Бельгией конечно так не получиться, но там есть еще команды в группе на которых плюса еще немного дать можно. Но вряд ли до Евро хотя бы до второй корзины дотянем, группа будет не подарок, а там надо из неё выйти и уже норм будет.
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Чец
1571910192
Приятное событие, надо отметить.
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Decorhome
1571913458
Поздравляю сборную
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