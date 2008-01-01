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    Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

    ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

    Россия поднялась на пять позиций – с 42-го на 37-е место. В активе сборной 1474 очка.

    Возглавляет рейтинг по-прежнему Бельгия (1755), в тройку также входят Франция (1726) и Бразилия (1715).

    Далее следуют Англия (1651), Уругвай (1642), Португалия (1632), Хорватия (1631), Испания (1625), Аргентина (1617) и Колумбия (1615).

    В октябре сборная России провела два матча отбора Евро-2020. Сначала команда Станислава Черчесова обыграла Шотландию (4:0), а потом победила Кипр (5:0).

    Источник: Официальный сайт ФИФА

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии11
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      Рейтинг: +552

      Чец 45 минут назад

      Приятное событие, надо отметить.

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      Рейтинг: +4292

      ivan-football-fan 1 час назад

      Поднялись с 42-го на 37-е?
      Посмотрим...
      1. Кого "обошли": Алжир, Ю.Корею, Парагвай, Исландия, Чехия, Марокко. При этом Чехия и Исландия "растут, как грибы", не хуже нас...и кто там лучше и/или сильне ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС ещё бабушка надвое сказала)))
      2. Кто впереди нас, кого "из ближайших" надо обогнать: Ирландия, Нигерия, Сев.Ирладия, Сербия, Турция , Словакия, Тунис, Япония, Иран, Венесуэла (!!!)...
      Это я назвал по 26-е место... В общем...вполне достойный нас турнирчик))))
      3. "Скакнём" от нашего 37-го сразу на ДВАДЦАТЬ ПОЗИЦИЙ ВВЕРХ:
      № 17 - Чили, № 16 - Германия, № 15 -Италия, № 14 - Дания, № 13 - Швейцария, № 12 - Нидерланды... и... ТАК ДАЛЕЕ)))
      Как надо играть, чтобы ..СРЕДИ ЭТИХ ЗАКРЕПИТЬСЯ?

      2
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      Рейтинг: +6307

      FanatSerj 1 час назад

      Ну хоть тут всё в порядке + 5 мест, с Бельгией конечно так не получиться, но там есть еще команды в группе на которых плюса еще немного дать можно.
      Но вряд ли до Евро хотя бы до второй корзины дотянем, группа будет не подарок, а там надо из неё выйти и уже норм будет.

      1
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      Рейтинг: +4485

      subbotaspartak 1 час назад

      Поднялись...Это после "успешного" ЧМ и победных игр отбора ЧЕ.
      А в каком месте мы до этого были?

      2
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      Рейтинг: +6307

      FanatSerj > subbotaspartak 1 час назад

      После 2008 в 10-ку входили, после ЧМ 2014 в Бразилии 31е, 2016 -после Евро 38е, так что уже считай вернули себе рейтинг, который потерялся из за отсутствия отбора к домашнему ЧМ.

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      Рейтинг: +4485

      subbotaspartak > FanatSerj 1 час назад

      Я - не "на каком месте"...
      я - "в каком?..

      1
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      Рейтинг: +6307

      FanatSerj > subbotaspartak 1 час назад

      не ну, 2008 это тогда в "космосе" не меньше, такой рейтинг явно не по "Сеньке шапка", а тот рейтинг, который перед ЧМ домашний был это больше техническая особенность чем уровень игры сборной. Для начало в 20-ку попасть неплохо, а там уже видно будет, "усатый" и эта сборная тоже не вечная, а что у другой сборной будет сложно предсказать.

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      Рейтинг: +4292

      ivan-football-fan > subbotaspartak 1 час назад

      у нас и "рост экономики" такой-жэ: 0,9-1,2 % в год, обеспечивающий только одно место - в ж....++

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      Рейтинг: +1968

      Ruryu 2 часа назад

      Посмотрим после игры с Бельгией и ЧЕ. Вот,только надежда ослабевает с каждым еврокубковым матчем..

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      Рейтинг: +18273

      VVM1964 > Ruryu 1 час назад

      Там другой рейтинг , а у нас не бывает что бы везде нормально - "вытянешь нос , хвост тонет" и наоборот (((

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      Рейтинг: +1968

      Ruryu > VVM1964 56 минут назад

      Рейтинга другой,только люди те же...

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